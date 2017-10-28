Yoga yaparak 15 ayda 130 kilo verdi

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Ekim (DHA) - Jared Mollenkopf, üç yıl önce 228 kilogram ağırlığındayken, bir doktorun \"eğer yaşamında bir değişiklik yapmazsa ölebileceğini\" söyledikten sonra, 15 ayda 133 kilogram verdi.

Obezite sınırında olan Jared Mollenkopf, yaşam stilini değiştirerek kilo verdiğini söyledi.

Diyetinde asla şekere yer vermeyen Mollenkopf, aynı zamanda yoga, kardiyo ve geleneksel jimnastikten oluşan DPP Yoga yaparak hedefine ulaştığını anlattı.

Mollenkopf, bir blog yazısında, \"Bütün yaşamım boyunca şişman biriydim. Her gün bir önceki güne göre daha kilolu uyanıyordum ve bunu kabullenmiştim. Şişman olmak istemiyordum; ancak, aynı zamanda yaşam tarzımı da değiştirmek istemiyordum, çünkü bu bana zor geliyordu. Bugün ise bu durum daha farklı. Kendime değer veriyorum ve yaşamak istiyorum\" dedi.

Bu yolculuğun kolay olmadığını itiraf eden Jared Mollenkopf, kilo verme yolculuğunun ilk günlerinde hareket edemeyecek kadar yorgun olduğunu belirtti.

Buna karşın kilo vermekte kararlı olduğunu söyleyen ve egzersiz ve diyetle yalnızca 15 ayda 133 kilo veren Mollenkopf, işin sırrının her şeyi kendi hızında yapmakta olduğunu belirtti. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

Blog yazısını okuyan Jared Mollenkopf\'un görüntüleri