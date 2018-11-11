T24 LogoT24 Logo
Spor

Yoga Academy, 100'üncü merkezini açtı

ANKARA,(DHA)   Yoga Academy, 100'üncü merkezinin açılışını Ankara-Çayyolu'nda gerçekleştirdi

11 Kasım 2018 16:05

ANKARA,(DHA)
 
Yoga Academy, 100\'üncü merkezinin açılışını Ankara-Çayyolu\'nda gerçekleştirdi. 
Çayyolu\'nda açılan yoga merkezinin açılışını Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf yaptı. 
Yoganın pratik ve teorik olarak en geniş anlamda sunulacağını belirten Yoga Antrenörü Yasemin Artuna, \"Dünyada yoga literatürüne ait en kapsamlı yayınlara da ulaşabileceğiniz merkezimizde 0\'dan 100\'e herkesin uygulayabileceği Orijinal yoga Sistemi seansları var. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam isteyenlere ilk çalışmalar bizim hediyemiz olacaktır. Ankara-Çayyolu\'nda hizmete giren yoga merkezimizde sade, derin, orijinal yoga bilgi ve pratiklerine kolayca ulaşabileceğiniz nezih bir ortam hazırladık. Yoga tüm sporların temelinde vardır anlayışı ile meraklıları kucaklayacak huzurlu, sportif, çağdaş bir ortamımız var\" açıklamasını yaptı. 
Öte yandan yoga merkezinde başlangıç, orta, ileri seviye yoga çalışmalarının yanı sıra, hamileler, çocuklar, çiftler, 60 yaş üstü kişiler, aileler için de yoga seanslarının düzenleneceği merkezde meditasyon, nefes, biyoenerji, tam gevşeme teknikleri de uygulanacak. 

(FOTOĞRAFLI)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARADHA   Yoga AcademyAnkaraÇayyoluUluslararası Yoga Federasyonu UYF Başkanı Akif ManafYoga Antrenörü Yasemin ArtunaOrijinalSistemiSağlıklıYoga
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24