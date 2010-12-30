-YOBO'DAN "DAHA İYİ OLACAĞIM" SÖZÜ İSTANBUL (A.A) - 30.12.2010 - Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Joseph Yobo, ligin ilk yarısından dersler çıkarıp, ikinci yarıya gireceklerini belirterek, ''Ligin 2. yarısında maçın 90 dakika olduğunu unutmadan oynamalıyız'' dedi. Yobo, FBTV'ye yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik çizdiklerini kaydederek, ''İlk yarıda öne geçip, 90 dakika sonunda 3 puan alamadığımız maçları unutamadım. O maçlardan sonra üzüldüm'' diye konuştu. İlk yarıda yaptıkları hataları ikinci yarıda en aza indirip, yenildikleri maçlardan dersler çıkaracaklarını anlatan Nijeryalı futbolcu, şunları söyledi: ''Şunun altını çizmek istiyorum, maçın 90 dakika olduğunu unutmadan, tamamen sarılmamız gerekiyor. İkinci yarıya böyle başlamamız lazım. Türkiye Ligi'nde hiçbir takımı küçümsememeliyiz. Çok sert, çok çetin müsabakalar oynuyoruz. O yüzden 90 dakika maça sarılarak, maçtan kopmayarak 3 puanı sonuna kadar hak edecek oyunları ortaya koymamız lazım.'' İlk yarıda Türkiye Ligi'nde tecrübe kazandığını anlatan Yobo, ''Yeni bir oyuncuydum, buradaki futbol kültürüne, stiline aşina olduğum söylenemez. İlk yarıda bunun birtakım sıkıntılarını çektim. Bazı maçlarda yüzde 100 değildim, ama elimden geleni yapmaya çalıştım. İkinci yarıda daha iyi olacağım, çünkü buraya alıştım'' diyerek sözlerini tamamladı.