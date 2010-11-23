T24 - Fenerbahçe’nin Bucaspor’u farklı mağlup etmesine rağmen savunmada önemli hatalar yaptığını söyleyen Rıdvan Dilmen, Yobo hakkında kafasında ciddi soru işaretleri olduğunu belirtti.



Rıdvan Dilmen, NTV’de yayınlanan % 100 Futbol programında Fenerbahçe-Bucaspor maçını değerlendirdi. Sarı lacivertli ekibin farklı bir galibiyet almasına rağmen savunmada önemli hatalar yaptığını vurgulayan Dilmen, Yobo hakkında kafasında ciddi soru işaretleri olduğunu söyledi.





Rıdvan Dilmen'in F.Bahçe-Bucaspor maçı yorumu:



Yobo’nun önemli hatalar yapmasına rağmen Lugano ve Bilica kadar eleştirilmediğini söyleyen Dilmen, “Geçtiğimiz hafta ben hücum oyuncusu olarak ‘Yobo’ya karşı oynamak isterim’ dedim. Yobo’da kafamda ciddi soru işaretleri var. 294 maçta toplam 14 sarı kart görüyorsan, demek ki adamına yakın oynamıyorsun. Yobo’lu Fenerbahçe’de hep Lugano ve Bilica’yı suçlarız. Mesela Yobo kiralık bir oyuncu. Kötü bir oyuncu mu? Değil. Sezgilileri olan bir isim. ‘2, 2.5 cepte oynayan bir oyuncu ama 4 alabilir mi bilmiyoruz’ demiştik. Gerçekten de ben daha 4 yıldızlık oynadığını görmedim. Ama gollerde de hiçbir zaman suçlanmaz. Göbekten de bir sürü pozisyon verirsin” dedi.



Fenerbahçe’de olumlu gelişmeler de olduğunu vurgulayan Dilmen, “Fenerbahçe’nin artılarından da bahsetmek gerekiyor. Mesela sarı lacivertlilerin attığı ilk golde, Cristian mayın tarlası zannettiği ceza sahasına girdi. Artı Stoch da oralarda. Orta saha oyuncularının ceza sahasını zorlaması olumlu gelişmeler” diye konuştu.





