-YOBO: ''TEK FORMÜL KAZANMAK'' İSTANBUL (A.A) - 24.09.2010 - Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Joseph Yobo, içinde bulundukları durumdan çıkmaları için kazanmaya ihtiyaçları olduğunu belirtti. Sarı-lacivertli futbolcu, Lig TV'ye yaptığı açıklamada, şu ana kadar güzel bir iş çıkaramadıklarını ifade ederek, ''Çok güzel bir tablo ile karşı karşıya değiliz maalesef. Elimizden geleni yapıyoruz ama sonuçlar o anlamda belki de gelmiyor, birtakım şanssızlık faktörleri de olabilir. Futbolda her zaman kazandıkça güven kazanırsınız. Maçları almaya başladıkça bir şeyler rayına oturur, kötü durumu daha toparlayabilirsiniz. O yüzden bunun tek formülü kazanmaktır'' dedi. Kasımpaşa maçıyla ilgili olarak, rakiplerini küçümsemediklerini kaydeden Yobo, ''Hiçbir takımı artık futbolda küçümseyemezsiniz. Her ne kadar Fenerbahçe olsak da sahaya çıktığımızda oyunculardır oynayanlar. O yüzden bazı takımlar kağıt üstünde bizden düşük gibi görünseler de biz bunu hiçbir zaman kabul edemeyiz. Her takıma sonsuz saygı duyuyoruz. Onları hiçbir şekilde küçümsemiyoruz. Oraya gittiğimizde elimizden geleni yapmak için sahada bulunacağız'' şeklinde değerlendirme yaptı. Maçı pazartesi günü oynayacak olmalarının, sakatlıktan çıktığı için kendisi açısından iyi olduğunu dile getiren sarı-lacivertli futbolcu, ''Elimden geleni yapmak istiyorum. Henüz yüzde 100 hazırım diyemem ama pazartesi günü inşallah ümit ediyorum ki bütün fiziksel yeterliliğimle sahada bulunmak istiyorum'' ifadelerini kullandı. İngiltere liginden geldiği için kendisine Türkiye liginin daha kolay geçeceğinin anlatıldığını, ancak ilk izlenimlerinin böyle olmadığını kaydeden Yobo, ''Burada da çok sıkı bir futbol oynanıyor, çok fiziksel kontağın olduğu bir lig. Her ne kadar fiziksel kontak olarak, fizik kondisyon yeterliliği açısından İngiltere'nin tabii ki gerisinde de olsa, burada da çok sert bir futbol oynandığının farkındayım'' dedi. Üç haftadır İstanbul'da bulunduğunu hatırlatan Yobo, takım içinde oluşturdukları arkadaşlık ortamının üst düzeyde olduğunu, teknik direktör Aykut Kocaman ve yönetim kurulunun da bu konuda yapıcı davrandığını anlatarak, ''Bu üç faktör bir araya geldiğinde başarı gelir. O yüzden buradaki dostane hava, herkesin birbirine yardımcı olmayı istemesini gösteren hava çok olumlu. Bunlar galibiyetler almamızda çok önemli bir etken olacaktır'' diye konuştu.