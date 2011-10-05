-Yobo: Sınır dışı edileceğim doğru değil İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Joseph Yobo, sınır dışı edileceği yönündeki haberin doğru olmadığını bildirdi. Yobo, Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ''Şu anda Nijerya Milli Takımı'nın kampındayım. Gazetelerde hakkımda çıkan haberler baştan aşağı yalandır. Takım kaptanı olarak milli maç konsantrasyonu içinde olduğumuz bu dönemde, bu tarz asılsız ve anlamsız haberlerin içinde adımın geçmesini üzüntüyle karşılıyorum ve şiddetle kınıyorum'' ifadelerini kullandı.