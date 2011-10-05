T24 LogoT24 Logo
Spor

Yobo: Sınır dışı edileceğim doğru değil İSTANBUL (A.A)

05 Ekim 2011 17:43

-Yobo: Sınır dışı edileceğim doğru değil İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Joseph Yobo, sınır dışı edileceği yönündeki haberin doğru olmadığını bildirdi.  Yobo, Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ''Şu anda Nijerya Milli Takımı'nın kampındayım. Gazetelerde hakkımda çıkan haberler baştan aşağı yalandır. Takım kaptanı olarak milli maç konsantrasyonu içinde olduğumuz bu dönemde, bu tarz asılsız ve anlamsız haberlerin içinde adımın geçmesini üzüntüyle karşılıyorum ve şiddetle kınıyorum'' ifadelerini kullandı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24