Yobo Fener'de...

T24 - Sarı-lacivertliler dün sürpriz bir atakla , Everton’da forma giyen 30 yaşındaki savunmaoyuncusunu bir yıllığına kiraladı. Yobo bugün İstanbul’a gelerek sözleşme imzalayacak



Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer sezonunun tamamlanmasına saatler kala sürpriz bir ismi kadrosuna kattı.



Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden Everton ile Nijeryalı defans oyuncusu Joseph Yobo’nun kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü bugün İstanbul’a gelecek olan 30 yaşındaki milli oyuncunun sağlık kontrolünden geçeceğini bildirdi.



Yobo, Nijerya’nın Kono şehrinde doğdu. Futbola Michellin Port-Hartcourt’ta başlayan Yoboi 18 yaşında Avrupa’ya açıldı. 1998-2001 yılları arasında Belçika’da Standart Liege forması giyen Yobo, Everton’dan önce Marsilya’da oynadı.



Fransız kulübü tarafından Tenerife’ye kiralan Yobo, İspanya’da hiç resmi maça çıkmadan Everton’ın yolunu tuttu. Savunmanın ortasında ve sağında oynamasının yanı sıra orta sahada da görev yapan Yobo, güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun bilgisi ile kısa sürede Goodison Park tribünlerinin gözdesi oldu. Everton taraftarınca “2003-2004 sezonun en iyi genç futbolcusu” seçilen Yobo, 2006-2007 sezonun tüm maçlarında 90 dakika sahada kalarak, 20 yıl sonra bunu başaran ikinci Evertonlı futbolcu oldu.





