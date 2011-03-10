-YOBO FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Nijeryalı savuna oyuncusu Joseph Yobo, sarı-lacivertli takımda kalmak istediğini, ayrılmak zorunda kalırsa İngiltere'de Everton'dan başka bir takımda forma giymeyeceğini ifade etti. Fenerbahçe Gazetesi'nin 87. sayısında röportajı yer alan Yobo sezon sonuyla ilgili planlarını, ''Everton'dan ayrılırken beni isteyen başka kulüpler vardı, ben özellikle Fenerbahçe'de oynamak istedim ve buraya gelmeden önce Fenerbahçe'nin büyük bir takım olduğunu biliyordum. Sezon sonunda ne olur bilemiyorum. Kulüplerimizin arasında yapacakları anlaşma durumuna göre dönmek zorunda kalırsam gideceğim takım sadece Everton olur, bir başkası olmaz. Ama Fenerbahçe'de kalıp burada futbol oynamak istiyorum. İstanbul'u, Fenerbahçe'yi ve taraftarlarını çok seviyorum. Burada mutluyum'' şeklinde anlattı. -''BİZ FENERBAHÇEYİZ, BİZ BİR TAKIMIZ...''- Yobo, Fenerbahçe'nin sezonun iki yarısındaki farklı performanslarla ilgili soru üzerine de şunları kaydetti: ''Ligin ikinci yarısındaki tüm yorumların değişmesinin sebebi, takım olduğumuzu ispatlamamız oldu. Herkes bizim için 'Fenerbahçe böyle giderse şampiyon olamaz' diyordu, fakat şimdi ise bu yorumlar tam tersine döndü. Biz Fenerbahçe'yiz, biz bir takımız...Bunu herkese göstermiş olduk. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Taraftarımızın, Aykut hocamızın ve yönetimin de bizden beklediği bu, başarı. Hep birlikte kenetlenerek hedefe doğru yürüyoruz.'' Saha dışında hangi futbolcuyla iyi anlaştığı sorulan Yobo, takımdaki bütün futbolcularla arasının iyi olduğunu, ancak Mehmet Topuz'un farklı olduğunu kaydederek ''Bir isim vermem gerekirse Mehmet Topuz diyebilirim. Çünkü o beni nefes alamayacak derecede güldürüyor'' dedi. Ligin ikinci yarısında daha az gol yemelerini takım halinde hareket etmelerine bağlayan Yobo, ''Uyum içinde çalışıyoruz. Hatalara yer vermemeye çalışıyoruz. Çünkü oynadığınız oyun futbol ve bugün dünyada önemli yatırımların adı olmuş durumda'' ifadelerini kullandı. Nijeryalı futbolcu sarı-lacivertli ekibin kalecisi Volkan Demirel ile ilgili olarak da ''Biz defansta Lugano ile iyi anlaşıyoruz ama Volkan gibi bir kaleciyi arkamızda hissetmek bize daha çok güven veriyor. Volkan gerçekten çok iyi bir kaleci, onunla aynı takımda oynamak benim için bir şans diyebilirim'' şeklinde değerlendirme yaptı.