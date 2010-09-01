-YOBO: ''EMRE İYİ ARKADAŞIM'' İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - Fenerbahçe'nin yeni transferi Joseph Yobo, birlikte forma giyeceği Emre Belözoğlu'nun Newcastle United'da oynadığı dönemde kendisine yönelik yaptığı iddia edilen ırkçılık suçlamasıyla ilgili olarak ''Emre iyi arkadaşım'' dedi. Sarı-lacivertli kulübün, İngiliz ekibi Everton'dan kiraladığı Nijeryalı savunma oyuncusu, İstanbul'a gelişinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye transferinden dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu kaydetti. Transfer sürecinde birkaç teklif daha aldığını anlatan Yobo, ''Ama Fenerbahçe'nin ismi çıktığı anda diğer tercihlerin önüne geçti. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp ve taraftar kitlesine sahip olduğunu bildiğim ve hedefleri büyük olduğu için tercihimi bu yönde kullandım. Burada bulunmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Büyük beklentilerin olduğunun farkındayım, ancak bunların üstesinden gelebileceğimi düşünüyorum. Zor olacak, ancak çok çalışarak, büyük başarılara imza atacağız, bunda benim de katkım olursa büyük mutluluk duyarım'' dedi. Nijeryalı futbolcu, uzun yıllar formasını giydiği Everton'dan ayrılmanın kendisi için kolay olmadığını vurgulayarak, ''Fenerbahçe ismini duyduğum anda ayrılmam gerektiğini düşündüm. Çünkü daha önce Fenerbahçe'ye karşı hazırlık maçı oynamıştım ve büyük bir kulüp olduğunu çok yakından hissetmiştim. Bu büyük takımda hedeflerim doğrultusunda yer almak istedim. Mutlu ve heyecanlıyım'' ifadelerini kullandı. -''EMRE İYİ ARKADAŞIM''- Joseph Yobo, Fenerbahçe'de birlikte forma giyeceği Emre Belözoğlu'nun, Newcastle United'da oynadığı dönemde kendisine yönelik yaptığı iddia edilen ırkçılık suçlamasıyla ilgili olarak da ''Emre iyi arkadaşım'' dedi. Yobo, ''Emre benim arkadaşım. Onunla beraber karşılıklı oynadık. Tabii ki her futbolcu oynadığı takım için savaşıyor, bir şeyler vermek istiyor. Böyle olunca da zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Bir maçta böyle bir sıkıntı yaşandı, ama ondan sonraki maçlarda gayet centilmence ve iyi ilişkilerimiz oldu. İyi arkadaşım. Aynı takımda olmaktan dolayı da çok mutluyum'' diye konuştu. -''ENGEL TANIMAYIZ'' Fenerbahçe'nin Senegal asıllı Fransız futbolcuları Mamadou Niang ve Issiar Dia, sarı-lacivertli kulübe fark yaratmaya geldiklerini kaydederken, taraftarlara da övgüler yağdırdı. Fenerbahçe Dergisi'nin eylül sayısında birlikte röportajları yer alan iki yeni transfer, Fenerbahçe taraftarları, Türk futbolu gibi konularda açıklamalarda bulundu. Mamadou Niang, taraftarların itici gücünün bir takıma neler yaşatabileceğini çok iyi bildiğini ifade ederek, ''Bunu Marsilya'da geçen sezon yaşadım. En büyük rakipleri yenerek 3 tane kupa kaldırdık. Fenerbahçe taraftarı bu desteği bize sağladığı sürece takım olarak geri kalan süreçte engel tanımayız'' dedi. Issiar Dia ise Fenerbahçe taraftarına hayran kaldığını belirterek, ''Onlar bizim itici gücümüz; onları mutlu etmek de bizim başlıca sorumluluğumuz olacak'' dedi. -KALECİ MERT- Genç kaleci Mert Günok da kendisine verilen sorumluluğun altından kalktığını ve başarılı olduğunu düşündüğünü söyledi. Mert, sarı-lacivertli kulübün resmi yayın organı Fenerbahçe Dergisi'nin eylül sayısında yer alan röportajında, ''Bana verilen sorumluluğun altından kalktığımı ve başarılı olduğumu düşünüyorum. Zaten bu konuyu Volkan ağabey ile de konuştuk ve bana görevimi yaptığımı söyledi'' dedi.