-YOBO EMENİKE'Yİ FENERBAHÇE'YE ÇAĞIRACAK İSTANBUL (A.A) - 31.03.2011 - Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Joseph Yobo, Kardemir Karabükspor'un Nijeryalı oyuncusu Emenike ile konuşacağını belirterek, "Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği konusunda kararı kendi verecektir. Ben de kendisiyle konuşacağım. Umarım kendisi için en doğru kararı verir" dedi. Yobo, NTV Spor'a yaptığı açıklamada, İngiltere'den birçok kişinin Gökhan Gönül hakkında kendisine sorular sorduğunu belirterek, "Fenerbahçe'nin onu bırakacağını sanmıyorum, ama nereye giderse gitsin Avrupa'daki her kulüpte oynayabilecek bir oyuncu. Türkiye'nin en iyi kanat oyuncusu Gökhan Gönül" diye konuştu. İngiliz ekibi Everton'dan kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen Nijeryalı savunma oyuncusu, "Fenerbahçe'de kalmak istiyor musun?" sorusuna, "Şu anda buradayım, sezon bitene kadar elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Ailemle konuşup, onların da görüşlerini alayım. Şu an Fenerbahçe için çalışıyorum, ama önümüzdeki hafta neler olacağını bilemem. Fenerbahçe'de göstereceğim performans önemli. Ama şu anda her seçeneğimi de açık bırakmak istiyorum" yanıtını verdi. Yobo, 3 Nisan Pazar günü Bursaspor ile yapacakları maçın zor olacağına işaret ederek, "Bursaspor son derece güçlü bir takım. Zor olacak ama bu maçtan 3 puanla ayrılıp, zirvedeki yerimizi korumak istiyoruz. Sezon sonuna kadar zirvede kalırsak, bu sene şampiyonluğu biz kucaklayacağız" ifadesini kullandı. Emenike ile ilgili bir soru üzerine ise Yobo, "Emenike iyi arkadaşım ve iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'ye gelip gelmeyeceği konusunda kararı kendi verecektir. Ben de kendisiyle konuşacağım. Umarım kendisi için en doğru kararı verir" dedi. -ÖZER HURMACI- Fenerbahçeli futbolcu Özer Hurmacı, Fenerbahçe Kulübü'nün radyosuna yaptığı açıklamada, milli oyuncuların takıma dönmesiyle antrenmanların daha iyi geçmeye başladığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Hafta içi 9-10 kişiyle antrenman yapıyorduk. Onların katılımıyla antrenmanlarımız daha iyi olacak. Milli oyuncularımız çok başarılıydı. Lugano her zamanki gibi golünü attı. Gökhan Gönül golünü attı. Semih, Andre Santos, Dia asist yaptı. Volkan penaltı kurtardı. Bunlar futbolcuları motive eder ve bunlar takımımıza da yansıyacak. Hepsi Fenerbahçe'nin futbolcusu ve hepsi de iyi, moralli döndü. Bu durum pazar günü sahaya yansır." Milli maç aralarının Fenerbahçe'ye olumsuz yansıdığı görüşüne katılmadığını söyleyen Özer, "Tam tersine,bu aralar, bizim için avantaj oluyor. Yorgun futbolcularımız oluyor. Her maçı kazanma stresi var içimizde. O yüzden 1 hafta ara iyi geliyor. Gerçi milli forma giyen oyuncularımız var, ama milli aralar, böyle bir rejenerasyon bize iyi geliyor" dedi. -"AYNI HATAYI YAPMAYACAĞIZ"- Bursaspor maçına da değinen Özer Hurmacı, "Bursaspor ligimizin en iyi takımlarından biri. Puan olarak şampiyonluk yarısından kopsalar da çok iyiler. Geçen sene burada 3-2'lik bir mağlubiyet almıştık ve bu mağlubiyet bizi şampiyonluk yolunda çok etkiledi. Aynı hatayı yapmamak için pazar günkü maçı kazanmalıyız ve kazanacağız. Bursaspor güçlü ve küçümsenmeye gelmeyecek bir rakip" diye konuştu. Yaşadığı sakatlıklar süresince tüm Fenerbahçe camiasının kendisine destek verdiğini de belirten Özer Hurmacı, "Başka takımların taraftarı olsaydı, bu kadar sakatlık yaşayan futbolcuya sırt çevirirlerdi. Ama Fenerbahçe taraftarı, camia hep bana yardımcı oldu. Taraftarlar sokakta gördüklerinde bana desteklerini ilettiler. Onları mahcup etmeyeceğim. O nedenle bir çalışmam gerekirse, ben iki çalışıyorum. Futbol oynadığımda onların beni keyifle izlemesini istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.