-YOBO: "ÖNÜMÜZDEKİ MAÇA HAZIR OLACAĞIM" İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - Fenerbahçe'nin Nijeryalı savunma oyuncusu Yobo, sakatlığının büyük ölçüde geçtiğini ve Kasımpaşa maçına hazır olacağını ifade etti. Yobo'nun Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamalar, kulübün internet sitesinde de yayınladı. Sarı-lacivertli formayı ilk giydiği Kayserispor maçında sakatlanan Yobo, tedavi sürecinin ardından şu an neredeyse hazır durumda olduğunu belirterek, ''Önümüzdeki maça hazır olacağım ve bu maçta oynamayı dört gözle bekliyorum. Büyük bir şanssızlık sonucu ilk maçımda sakatlandım ve buna çok üzüldüm, ama artık umarım böyle bir talihsizlik yaşamam. Ligde yalnızca 5 hafta geçti. Bundan sonraki maçlarda sağlığımı koruyup takımım için elimden gelenin en iyisini yapacağımı umuyorum'' dedi. Kaybedilen maçlardan dersler çıkarmaları gerektiğini vurgulayan Yobo, Fenerbahçe için ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını taraftarlara göstereceklerini anlatarak, şunları söyledi: ''Taraftarımızın bilmesini isterim ki, kaybettiğimiz maçlarda biz futbolcular da çok üzülüyoruz. Yapabildiğimiz tek şey sahada çok çalışmak ve elimizden geleni yaptığımızdan emin olmak. Her maçı da kazanabilirdik, ancak bu daha sezonun başı, henüz sadece 5 hafta oldu. Bana soracak olursanız hatalarımızdan ders alıp devam etmek çok daha iyi, çünkü toparlandıktan sonra çok maç kazanacağız ve herkes mutlu olacak. Onların desteğine ihtiyacımız var. Biz de bu süre içinde sahaya çıkıp kulübümüz için elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı onlara göstereceğiz.'' Fenerbahçe taraftarının kendisini çok etkilediğini, Beşiktaş maçında sahada olmak istediğini kaydeden Yobo, sarı-laciertli taraftarlarla ilgili, ''Fenerbahçe taraftarı muhteşem. Zaten çok iyi olduklarını bana hep anlatıyorlardı. Ancak bu kez taraftarları ve o tutkuyu kendim gördüm. Bu çok muhteşem bir şey. Ben de bunun bir parçası olacağım için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarımızla Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda buluşacağımız günü iple çekiyorum'' diye konuştu. Ailesiyle İstanbul'da bulunmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Nijeryalı futbolcu, ''Yalnızca birkaç haftadır buradayım. Ben ve ailem bu şehrin her dakikasının tadını çıkarıyoruz. Burada olmaktan, Fenerbahçe gibi çok büyük bir camianın mensubu olmaktan, denizi ve insanları görmekten, restoranlara gitmekten mutluyum'' açıklamasında bulundu.