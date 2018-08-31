YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.

Üniversite başvruları ne zaman yapılacak?

Tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusunu soranlar için resmi açıklama yapıldı. Buna göre kayıtlar 3 Eylül 2018 tarihinde başlıyor, 7 Eylül 2018 tarihinde sona eriyor.

Tercihlerin açıklanmasından sonra kayıt işlemleri başlarken 2018 yılında üniversiteler ne zaman açılacak, sorusunu soranlar için YÖK’ten gelen açıklamaya göre resmi açılış tarihi 24 Eylül 2018. Üniversiteler bir hafta önceden veya bir hafta sonrasından eğitim-öğretim dönemini başlatıyor.