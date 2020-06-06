YKS'ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlükleri bugün açık olacak

Nüfus müdürlükleri bugün, YKS'ye girecek öğrencilerin T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için saat 17.00'ye kadar açık olacak.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin bugün 10.00-17.00 saatleri arası açık olacağını açıkladı.



Twitter mesajında, "15 yaşını tamamlayanlar, anne, baba, veli veya vasisi ile T.C. Kimlik Kartı başvurusunda bulunmakla sınırlı olmak sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla başvurularını yapabilecekler" denildi.