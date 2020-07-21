YKS tercihleri, 6-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 YKS tercihlerinin 6-14 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin sitesinden yapılacağını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 YKS tercihlerine ilişkin açıklama yaptı.
2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu'nun bugün yayınlanacağını duyuran Aygün, "Bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi.