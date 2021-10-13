YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri yarın başlıyor

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri yarın başlayacak. Tercihler, 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfasından yapılabilecek.
Twitter'dan açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, şu ifadelere yer verdi:
"Değerli adaylarımız, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14-18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim."