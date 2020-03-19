YKS geç başvuru süresi uzatıldı

ÖSYM, 2020 –YKS için geç başvuru günlerinin 20 Mart 2020'ye tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

ÖSYM'nin açıklaması şöyle:

"18-19 Mart 2020 tarihleri olarak duyurulan 2020-YKS geç başvuru günleri, Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinden dolayı, 20 Mart 2020 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.

Adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Mart 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) 20 Mart 2020 tarihi saat 23.59’a kadar 2020-YKS geç başvurularını yapabileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur."

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