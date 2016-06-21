Yırtılan Puma formalarının Türk üreticisi: Biz numarasız üretiyoruz, İsviçre'de yüksek ısıya maruz kalmış

İsviçre Milli Takımı'nın yırtılan formalarının Türkiye’de üretildiği ortaya çıktı Milteks’in Başkanı Bilgingüllüoğlu, formaların numara baskısı sırasında yüksek ısıya maruz kaldığını ileri sürdü. "İsim, numara ve reklam baskıları Türkiye’de yapılmıyor” diyen Bilgingüllüoğlu, yırtılan formalara ilişkin olarak, “Büyük bir ihtimalle, numara ve isim baskısı sırasında formaları yüksek ısıya maruz bıraktılar. Çok yüksek ısı ürünü yakınca bu tarz yırtılmalar olmuş. Baskılar nerede yapıldı bilemiyoruz. Belki İsviçre Futbol Federasyonu, belki de Puma’nın başka atölyeleri bu işlemle ilgilendi” diye konuştu.

Euro 2016’ya damga vuran olaylardan biri önceki akşam oynanan Fransa-İsviçre maçında İsviçreli futbolcular Mehmedi, Xhaka ve Embolo’nun formalarının yırtılması oldu. Gözler, İsviçre Milli Takımı’nın forma tedarikçisi Puma’ya çevrilirken, Alman markanın Euro 2016’da giyilen tüm formalarını Türkiye’de ürettirdiği ortaya çıktı. Habertürk'yen Menekşe Ateselim'in haberine göre, resmi sitesinden olayla ilgili açıklama yapan şirket, "Puma formalarının turnuvaya katılan 5 takım tarafından kullanıldığını" hatırlatarak, geride kalan 10 maçta herhangi bir problem yaşanmadığını hatırlattı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ve nedenlerin araştırıldığı kaydedilen açıklamada, “Puma takımları, tüm ürün ve envanterimizin kontrol edildiğinden ve tekrar böyle bir olay yaşanmayacağından emin olabilir. Puma’nın Euro 2016’da kullanılan milli takım formaları Türkiye’de üretilmiştir” dendi.

"40 yılda bir olacak aksilik"

Açıklamada, olayın genel bir sorun olmadığı, sınırlı sayıda üründe problem çıktığı belirtilirken, söz konusu formaları İstanbul merkezli Milteks’in ürettiğini öğrenildi. Konuyla ilgili görüşülen Milteks Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bilgingüllüoğlu, Puma yöneticileriyle görüştüklerini ve görüşlerini aktardıklarını belirtti. “Biz formaları boş üretiyoruz. Yani isim, numara ve reklam baskıları Türkiye’de yapılmıyor” diyen Bilgingüllüoğlu, şöyle devam etti:

“Neden böyle bir şey olduğuyla ilgili araştırmalarımız devam ediyor. Ürünler test ediliyor. Ancak büyük bir ihtimalle, numara ve isim baskısı sırasında formaları yüksek ısıya maruz bıraktılar. Çok yüksek ısı ürünü yakınca bu tarz yırtılmalar olmuş. Baskılar nerede yapıldı bilemiyoruz. Belki İsviçre Futbol Federasyonu, belki de Puma’nın başka atölyeleri bu işlemle ilgilendi”

Hız artıran teknolojisi var

Puma, Euro 2016 formalarında ACTV Thermo-R adlı özel teknolojisini kullanıyor. Bu teknolojiyle sporcunun performansının arttığına dikkat çeken Bilgingüllüoğlu, “Formanın içindeki baskıyla silikon benzeri madde kaslara yerleşiyor. Böylece sporcunun performansı yüzde 10’a kadar pozitif etkilenebiliyor. İlk kez 2014 Dünya Kupası’nda kullanıldı” diye konuştu.

Türkiye'nin rakibi Çekler de Puma giyiyor

Puma, Euro 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki 24 takımdan 5’inin forma tedarikçisi. Türkiye’nin bu akşam karşı karşıya geleceği Çek Cumhuriyeti Milli Takımı da Puma’nın ürettiği formaları giyiyor. Puma’nın rakibi Adidas markalı formalar 9 milli takımın üzerinde sahaya çıkıyor. Nike ise aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 6 takımın formalarını üretti.

"Adidsa'ın topu patladı"

Golsüz biten İsviçre - Fransa karşılaşmasında Granit Xhaka, Breel Embolo ve Admir Mehmedi’nin forması ikili mücadelede yırtıldı. Xhaka iki kez, Mehmedi ve Embolo birer kez forma değiştirmek zorunda kaldı. Maçın ikinci yarısında ise İsviçreli Valon Behrami ile Fransız Antoine Griezmann arasındaki ikili mücadele sırasında Adidas’ın ürettiği futbol topu patladı. Behrami’nin şaşkınlığı yüzünden okundu.

Mağazalarda 140 Euro’ya satılan topun Pakistan’da üretildiği belirtildi.

