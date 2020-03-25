"Yirmiden fazla aile hekimine virüs bulaştı; malzemeler gönderiliyor ama aynı gün bitiyor"

Koronavirüs salgınında en büyük risk grubunda olan sağlık çalışanları, Bakan Fahrettin Koca’nın söyleminin aksine “Malzemeler gönderiliyor ancak hem yetersiz hem de aynı gün bitiyor. Eleştirmiyoruz, uyarıyoruz” diyor. Aile hekimleri de 20’den fazla sağlık çalışanının hasta olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Sağlık çalışanlarının malzeme sıkıntısı yok. Bu iddia küçük örneklerin kasıtlı olarak genelleştirilmesidir” açıklamasına yanıt veren sağlık meslek örgütleri, “Malzemeler gönderiliyor ancak halen yetersiz. Eleştirmek için değil uyarmak için söylüyoruz. Bakan ‘maksatlı açıklamalar’ diyor ama ‘ne maksadımız olabilir” görüşünü dile getirdi.

"Yolladılar ama yetmiyor"

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, bakanlığın hastanelere malzeme yolladığını ancak yetersiz kaldığına dikkat çekerek “Malzemeler yetişmiyor” dedi. “Nasıl malzeme eksikliği yok? Üniversite hastaneleri 100 tane. Aile sağlığı Merkezleri, kamu hastaneleri var. Birçok yerde maske, eldiven, koruyucu önlük gibi eksikler var” diyen Adıyaman, “Yolladılar, kabul ediyoruz ama yetmiyor. Mesela Ankara’da aile sağlığı merkezi diyor ki ‘bize gönderdiler bugün bitti, gelmezse yarın hiçbir şeyimiz yok’ Malzemeler yetişmiyor. Bakan, açıklamalar maksatlı diyor ama ‘ben de ne maksadımız olabilir’ diyorum” değerlendirmesini yaptı. Bir maskenin iki saatte bir değiştirilmek zorunda olduğuna dikkat çeken Adıyaman, bu nedenle malzemelerde sıkıntı sorunu yaşandığını söyledi.

"Virüs bulaşan hekimle sayısı 20'yi geçti"

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları risk altında. Koronavirüs tanısı alan aile hekimlerinin sayısı giderek artıyor. Sayı 20’leri geçti ve her geçen gün de sayı artacaktır. Hekimler ve sağlık çalışanları için endişeliyiz” dedi. Sezen, “Bakanın doğru bilgilendirilmediğini düşünüyoruz. Çünkü aile hekimlerinin malzeme sıkıntısı pek çok ilde devam etmekte. Yavaş yavaş dağıtılan malzemeler var. Bunlar yalnızca eldiven ve maske şeklinde sayılı olarak veriliyor. Diğer istediğimiz koruyucu ekipmanlar, gözlük, tek kullanımlık önlük gibi malzemelerimiz yok” diye konuştu. HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da sosyal medyadan yaptığı açıklamada Koronavirüs'ün Hacettepe Hastanesi’nde 3’ü doktor olmak üzere 6 sağlık çalışanına bulaştığını ileri sürdü.