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Yirmibeşoğlu: Eskiden insanlar buna deli zırvası derdi

Emekli Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu, "eskiden insanlar deli zırvası derlerdi. Ahmet Bey’in böyle bir beyanat verdiğini sanmıyorum. Ortada bir yanlış anlaşılma var" dedi.

21 Eylül 2010 03:00

T24 - Emekli Orgeneral Sabri Yirmibeşoğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a düzenlenen suikaste ilişkin iddialarla ilgili olarak, "Bunlara eskiden insanlar deli zırvası derlerdi. Ahmet Bey’in böyle bir beyanat verdiğini sanmıyorum. Ortada bir yanlış anlaşılma var" dedi.


Ahmet Özal: Turgut Özal'a suikast girişiminin ardında Sabri Yirmibeşoğlu vardı

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal’ın “Suikastın arkasındakilere ulaşmayı Sabri Yirmibeşoğlu engelledi” şeklindeki sözlerini CNN Türk'e değerlendiren Yirmibeşoğlu iddialarla ilgili şunları söyledi:


Kendisine suikast tertiplediğim söylenen Sayın Özal’ın beni neden MGK Genel Sekreterliği’ne getirdiğini anlayabilmiş değilim.


“Özal’ı olsa olsa 2 kişi öldürmek isteyebilir. Biri cumhurbaşkanı olmak isteyen Kaya Erdem diğeri Sabri Yirmibeşoğlu” dediler. Bunları okuyunca hayretler içinde kaldım.


Bunlara eskiden insanlar deli zırvası derlerdi. Ahmet Bey’in böyle bir beyanat verdiğini sanmıyorum. Ortada bir yanlış anlaşılma var.



"6-7 Eylül'ü MİT yaptı"


6-7 Eylül olayları ile ilgili sözlerim akademik düzeydeydi. Bu dava bir defa mahkemede yargılandı. Ben o zaman 1955’te garip bir üsteğmendim.


Olaylarla ilgili isimler varken Sabri Paşa diye ortaya atmanın saçmalığını anlayamıyorum.

"Muhteşem bir örgütlenme" demişim. Ben deli miyim bunları söyleyeyim.


Bunları MİT’in yaptığı sonradan ortaya çıktı sanırım. Öyle gibi görüşüldü. O zamanlar Özel Harp Dairesi yok.



Korkut Özal: Vefatı sırasında ağzından köpük geliyordu


Canlı yayına katılan Turgut Özal’ın kardeşi Korkut Özal da şunları söyledi:


Kendisi bunun kimin tarafından organize edildiğini biliyordu. Kendisi bana isim verdi. O ismi DGM’ye bildirdim. Ama o ismi elimde delil olmadığı için söyleyemiyorum.


O isim Özal’a yakın bir isim değildi. Kartal Demirağ’ın yaptığı suikastın arkasında kimin olduğunu kendisi tespit etmişti.


Vefatı sırasında da ağzından köpükler gelmiş maalesef. O sırada Çankaya Köşkü’nde de tıbbi müdahale yapacak kimse yoktu.


Gazeteci Emin Varol da iddialarla ilgi olarak şöyle konuştu:


Bu suikastla ilgili çok iddialar ortaya atıldı. Ancak bu konuda herhangi bir isim açıklanmadı.

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