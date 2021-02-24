Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, sezon başında aldıkları kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı'nın adı gündeme geldiğinde, doğru tercih olacağı konusunda fikir birliğine vardıklarını söyleyerek "Hocamız sağ olsun yüreğini ortaya koydu. Psikolojik olarak yıpranmış, şampiyonluk kaybetmiş takımı yeniden diriltti" dedi.

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, sezon başında aldıkları kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı'nın adı gündeme geldiğinde, doğru tercih olacağı konusunda fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Güven, bu sezon ligin çok daha farklı geçtiğini ve pandemi sürecinin tüm takımları derinden etkilediğini vurgulayarak, "Daha önce hiç farkındalığımız olmayan planlar yapmak ve aksiyonlar almak durumunda kalıyoruz. Trabzonspor tüm güçlüklere rağmen her zaman liderlik yarışında en önde olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sezona iyi başlayamadıklarını hatırlatan bordo-mavili yönetici, özellikle Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle çıkış yakaladıklarını dile getirirken, şu görüşlerini aktardı:

"Kötü sonuçlar bizi hoca değişikliğine itti. İyi bir karar vermeliydik. Abdullah Avcı'nın adı gündeme gelince, Trabzonspor'un ağırlığına uygun bir isim olduğu konusunda fikir birliğine vardık. Hocamız sağ olsun yüreğini ortaya koydu. Psikolojik olarak yıpranmış, şampiyonluk kaybetmiş takımı yeniden diriltti. Yönetici gözüyle baktığımda, takıma disiplin getirdiğini net bir şekilde görebiliyorum. Sağladığı güven ortamı her maç tekrar tekrar ortaya çıkıyor. Oyuncu grubu eski ruhunu tekrar yakaladı. Bunda hocamızın geçmişten gelen tecrübesi ve şehri sahiplenmesinin de etkisi büyük."