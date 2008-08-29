‘Yıpranmış paranın değeri düşer ya da sıfırlanır’

Yüzde 28 paranın kalitesinden memnun değil



MB, yıpranmış banknotların, değişimde, değerinin düşeceğini ya da sıfırlanacağını bildirdi. MB anketinden ise kâğıt paranın kalitesinden memnun olmadığımız çıktı.



Yıpranmış banknotların değişimde değerinin düşeceğini ya da sıfırlanacağını bildiren Merkez Bankası MB Başkanı Durmuş Yılmaz şu uyarıda bulundu:

“Yazıları okunmayacak şekilde kirlenmiş, yıkanmış, boyanmış, yanmış, yırtılmış, yıpranmış, değeri belirlenebilen tam banknotlar ile yüzeyindeki eksiklik yüzde 50’den az olan banknotlar, yazılı değeri üzerinden başabaş olarak, tek parçadan ibaret olmak kaydıyla yüzeyindeki eksiklik yüzde 50 olan banknotlar yazılı değerinin yarısı üzerinden yenileriyle değiştirilebilir. Yüzeyinin yarısından fazlası eksik olan banknotlar ise değiştirilmemektedir.”



Vatandaş 200 ve 500 YTL’nin dolaşımda olduğunu zannediyor



MB’nin YTL’den TL’ye dönüş kapsamında 12 ilde 2 bin 350 kişiyle yaptırdığı anket, vatandaşların yüzde 28’inin kâğıt paraların kalitesinden memnun olmadığını ortaya çıkardı.



Anketin sonuçları özetle şöyle:

Katılımcıların yüzde 53’ü YTL’ye alışmakta zorlandığını belirtti.

Yüzde 67.9’u banknot parasını cüzdanda taşıyor.

Merkez en yüksek kupür olarak 200 TL’yi basmaya hazırlanırken, bazı vatandaşlar 200 ve 500 YTL’nin dolaşımda olduğunu zannediyor.



Cüzdan kullanın uyarısı



Bu sonuçların ardından, TL kampanyası için bilgilendirme kitapçıkları hazırlayan Merkez Bankası, cüzdan ve banknot paraların dikkatli kullanımını da kapsama aldı. Banknotların yıpratılmaması için özen gösterilmesini isteyen Merkez Bankası, banknotların üzerine yazı yazılmaması, buruşturulmaması, delinmemesi gerektiğini kaydetti.



2009 boyunca birlikte kullanılacak



Yılmaz, TL ve Kr´nin yanında 2009 yılı boyunca YTL ve YKr´de kullanılabileceğini belirten Yılmaz, para reformunun birinci aşamasının 1 Ocak 2005 yılında paradan 6 sıfır atılıp YTL´ye geçilmesiyle yapıldığını söyledi. Yılmaz, reformun ikinci ve son aşamasının ise ´´yeni´´ ibaresinin kaldırılıp, paranın asli ve geleneksel adına, yani TL´ye dönmekle yapılacağını belirtti.



TL ve Kr adını alacak olan banknot ve madeni paraların, yenilenen tasarımları, değişen boyutları ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren kullanılmaya başlayacağını vurgulayan Yılmaz, YTL banknot ve paraların 2009 yılı boyunca TL banknot ve madeni paralarla birlikte tedavülde olmaya devam edeceğini bildirdi. Yılmaz, ´´YTL banknotlarının ve madeni paraların tedavül süresi 31 Aralık 2009 günü sona eriyor. Bu tarihten sonra banknotlar 10 yıl (31 Aralık 2019), madeni paralar ise 1 yıllık zaman aşımı süresi boyunca, Merkez Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden kabul edilecektir. Bu nedenle, yurttaşlarımızın değişim için acele etmelerine gerek yoktur. Bu değişim kendi dinamiği ile gerçekleştirilecektir´´ diye konuştu.

