'Yıpranma'dan faydalanmak isteyen gazeteci prim farkını Ağustos'a kadar ödeyecek

Fiili hizmet süresi zammından faydalanmak isteyenlerin gazeteciler ile milletvekillerinin, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurması gerekiyor. Hak sahipleri, fiili hizmet süresi zammı prim farkını hesaplatarak, ağustos ayına kadar bu tutarı ödeyebilecek.

AA muhabirine açıklama yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkilileri, yürürlüğe giren 6385 sayılı ''Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' gereğince 2013 yılı şubat ayı başından itibaren gazeteciler, TRT'de haber hizmetinde fiilen çalışanlar, milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanların fiili hizmet süresi (yıpranma) zammı uygulamasına dahil edildiğini hatırlattı.

Fiili hizmet süresinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleyen genelgenin yayımlandığını belirten SGK yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 2008 yılının ekim ayı başından 2013 yılının şubat ayı başına kadar geçen sürede basın kartı sahibi olmak suretiyle basın ve gazetecilik mesleğinde ve TRT'de haber hizmetlerinde çalışanlar, milletvekilleri ve dışarıdan atanan bakanlardan söz konusu süreye ait prim farkını ödemek suretiyle fiili hizmet süresi zammından faydalanmak isteyenler başvuru yapacak.

Hak sahiplerinden hizmet akdiyle çalışanlar, en son çalıştıkları işyerlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine; kamu idarelerinde çalışanlar ise SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne başvuracak. Başvuruların ardından SGK'ca hesaplanacak fiili hizmet süresi zammı prim farkı ise özel sektörde çalışanlar tarafından 1 Ağustos'a, kamu sektöründe çalışanlar tarafından ise 15 Ağustos tarihine kadar ödenebilecek. Belirtilen tarihlerden sonra SGK'ya başvuran hak sahipleri ise prim farkını gecikme zammı ve gecikme cezası ile ödeyecek.





-İşverenler, belgeleri SGK'ya gönderecek-





Genelgeye göre, basın ve gazetecilik mesleğinde ve TRT'de haber hizmetlerinde çalışanlar, milletvekilleri ile dışarıdan atanan bakanlardan talepte bulunanların ödeyecekleri prim farklarının hesaplanarak sigortalılardan tahsil edilebilmesi için ekim 2008-şubat 2013 tarihleri arasına ilişkin prim belgelerinin işverenler tarafından SGK'ya iletilmesi gerekiyor.

Söz konusu belgeleri, hizmet akdine tabi çalışanların işverenleri 1 Mayıs tarihine kadar sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine; kamu idarelerinde çalışanların işverenleri ise 14 Mayıs tarihine kadar SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı'na göndermesi gerekiyor. Belirtilen tarihlere kadar prim belgelerini SGK'ya iletmeyen işverenlere idari para cezası uygulanacak.

