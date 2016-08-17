Yine yolcu otobüsü, yine taciz iddiası!

Edirne’nin Keşan İlçesi’ne gitmek için İstanbul’dan yolcu otobüsüne binen 19 yaşındaki Y.Ö., arka koltukta oturan 60 yaşındaki M.H.’nin kendisini elle taciz ettiğini öne sürerek savcılığa şikayette bulundu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, İstanbul’da oturan Y.Ö., Edirne’nin Keşan İlçesi’ndeki Yayla Köyü sahiline gitmek için dün saat 07.00 sıralarında Esenler Otogarı’ndan otobüse bindi. Yolcu otobüsü Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’ne yakınlarına geldiğinde, genç kızın arkasında oturan M.H., iddiaya göre Y.Ö.’ye elle tacizde bulundu. Genç kızın tepkisi üzerine bir süre sonra M.H. otobüsten inerken, Y.Ö. ise Keşan’da indikten sonra Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulundu.

Yolcu otobüsü Malkara yakınlarına geldiğinde arkasında oturan M.H.’nin koltuğunu tuttuğunu ve kendisini ellemeye çalıştığını öne süren Y.Ö. "Bende ‘ne yapıyorsunuz’ diyerek tepki gösterdim. Bağırmaya başlayınca muavin yanımıza geldi. Durumu anlattıktan bir süre sonra sarkıntılık yapan kişi otobüsten indi. Bana cinsel tacizde bulunan kişiden şikayetçiyim" dedi. Savcılık, genç kızın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.

Daha önce de Metro otobüsünde muavin otobüste mastürbasyon yaparak kadın yolcunun üzerine boşalmıştı.