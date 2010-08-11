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YİNE TUR OTOBÜSÜ KAZASI BODRUM (A.A)

11 Ağustos 2010 13:25

-YİNE TUR OTOBÜSÜ KAZASI BODRUM (A.A) - 11.08.2010 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Hollandalı 30 turisti taşıyan tur otobüsü kaza yaptı. Edinilen bilgiye göre, Hollandalı 30 turisti taşıyan Coşkun Sevil'in kullandığı 48 LT 279 plakalı otobüs, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Lise Kavşağı'nda, Serkan Benekli idaresindeki 48 FF 474 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından otobüsten inen ve yaklaşık yarım saat yol kenarında oturan turistler, kazanın şokunu bir süre üzerinden atamadı. Turistler, olay yerine çağrılan başka bir tur otobüsü ile kalacakları otele götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, polis ekiplerinin çalışmasıyla normale döndü.

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