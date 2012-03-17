Tecavüzcüleri öğretmen yakalattı

T24- Diyarbakır’da 4 kişinin tecavüzüne uğrayan 14 yaşındaki öğrenci, yaşadığı acıya ve korkuya daha fazla dayanamayıp rehber öğretmenine her şeyi anlattı. Ne var ki sonrası da yaşananlar kadar acı. Okul müdürü ile ilçe milli eğitim müdürü hiçbir işlem yapmadı, üstelik öğretmene kınama cezası verildi.

Hürriyet'te Ferit Aslan imzasıyla yayımlanan habere göre, Diyarbakır’da babası bir süre önce vefat eden, annesi ve 7 kardeşiyle birlikte yaşayan ilköğretim okulu 8’inci sınıf öğrencisi R.Ü. (14), aralık ayında yolda yürürken aynı mahallede oturan 4 kişi tarafından önü kesildi. Yaşları 15 ile 20 arasında değişen bu kişiler, iddiaya göre kızı zorla bir evin çatı katına götürüp tecavüz etti. Şüpheliler kızı, “Fotoğraf ve görüntülerini çektik. Anlatırsan ailene ve okulda arkadaşlarına dağıtırız” diyerek korkuttu. Korkudan olayı kimseye anlatamayan R.Ü. eğitimine devam ederken, bu kez aynı sınıfta okuyan erkek öğrenci E.K., kızın tecavüze uğradığını öğrendi.

Sınıf arkadaşı da tehdit etti

Tecavüzcülerin arkadaşı olan E.K., kızı sık sık rahatsız edip “Elimde fotoğrafların var. Eğer benimle birlikte olmazsan mahallede anlatacağım” dedi. Bu kez tehdide boyun eğmeyen kız, “Anlatırsan anlat, ben seninle birlikte olmayacağım” deyince E.K. tecavüz olayını bazı arkadaşlarına anlattı. Bunun üzerine büyük üzüntü yaşayan R.Ü., başından geçenleri gittiği rehber öğretmeni E.Y.’ye anlatıp, “Artık dayanamayacağım. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum. Bu olayı ailemin kesinlikle duymasını istemiyorum. Öğrenirlerse beni öldürürler. Bana yardım edin” dedi. R.Ü.’nün yazdığı dilekçeyle Okul Müdürü Ö.A.’ya giden öğretmen E.Y., öğrencisinin dilekçesinin işleme konulmasını istedi.

Aile korumaya alındı

Rehber öğretmen E.Y., verdiği dilekçenin okul müdürü tarafından işleme konulmadığını öğrenince, İlçe Milli Eğitim Müdürü Y.Y.’ye giderek durumu anlattı. Buradan da sonuç alamayan öğretmen, Kaymakamlık ile Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne durumu iletti, “Okul Müdürü ve Milli Eğitim Müdürü olayın okul dışında olmasını gerekçe göstererek kapatmak istiyor” dedi. Kaymakamın devreye girmesiyle hem idari hem adli soruşturma başlatıldı. Savcılık soruşturmasında sağlık kontrolüne götürülen R.Ü.’nün ters ilişkiye maruz kaldığı belirlendi. Bir süre koruma altında tutulan R.Ü. daha sonra teslim edildiği ailesiyle birlikte bir yer yere nakledildi. Kaymakamlık, tecavüze uğrayan öğrencinin ailesine maddi destekte bulundu.

Görevliler hakkında soruşturma

Kız öğrenciye cinsel istismarda bulunan 3 kişi tutuklandı. Şüpheli 1 kişi halen aranıyor. Olayı kapatmakla suçlanan Okul Müdürü Ö.A. ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Y.Y. hakkında savcılık adli, Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı. R.Ü.’nün tecavüze uğradığını öğrenip ona şantaj yaptığı belirtilen sınıf arkadaşı E.K. de başka okula gönderildi.

Kahraman öğretmene bir de ceza

Öğrencisine sahip çıkıp okul müdürü ile ilçe milli eğitim müdürünü suçlayan rehber öğretmen E.Y., bu yaşananlardan sonra okula 15 dakika geç geldiği iddiasıyla “kınama”, müdür yardımcısının odasında bilgisayarı kullandığı gerekçesiyle de “uyarı” cezası aldı.



