Yine şok açıklamalar!



Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada, bazı kişilerin, Sivasspor ile Turkcell Süper Lig'de yaptıkları ve yarın Fortis Türkiye Kupası'nda yapacakları maçların sonrası için, başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu aleyhine ilan vermek üzere ulusal gazetelerle görüşerek rezervasyon yaptırdıklarını ileri sürdü.



Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, bu kişilerin, sarı-lacivertli takımın olası başarısızlıkları üzerine planladıkları girişimden, Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-2 yenmesiyle vazgeçtikleri ve ilan rezervasyonunu iptal ettirdikleri belirtilerek, şu görüşlere yer verildi: "Bu kişilerin, takımımızın olası olumsuz sonuçları üzerine dua etmesi ya da dilek tutması bizleri şaşırtmamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, 100 yılı aşan mazisini bilmeyen, tarihini ve manevi değerlerini anlayamamış bu şahısların, artık büyük Fenerbahçe taraftarınca son derece iyi bilindiğinin ve ayırt edildiğinin farkındayız. Bu zihniyetin sahiplerinin, Denizli'de elimizden alınan şampiyonluğun ardından sevinen, 100. yılda her türlü engellemeye rağmen elde edilen şampiyonluğa üzülenler olduğunu taraftarlarımıza hatırlatmakta yarar görüyoruz. Bu kişilerin, aynı zamanda başkanımızın dikkat çektiği lobi çalışmasını yapanlar olduğunu bir kez daha hatırlatıyor bu son olayın da söz konusu çalışmanın bir uzantısı olduğunu belirtmek istiyoruz."







