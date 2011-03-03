-YİNE SOBA YİNE AİLE FACİASI EDİRNE (A.A) - 03.03.2011 - Edirne'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile 2 çocuğu öldü, anne ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sarıcaalipaşa Mahallesi Şifa Mektep Sokak'ta yaşayan kardeşine telefonla ulaşamayan Kemal İdeal, kapısını çalmasına rağmen açılmayan kardeşine ait eve kapısını kırarak girdi. Kemal İdeal, baygın halde bulduğu kardeşi Sinan, yengesi Zeynep, yeğenleri Kubilay (16) ve Kübra İdeal'i (12) evin dışına çıkartarak, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Sinan ile çocukları Kubilay ve Kübra'nın öldüğünü belirlerken, anne Zeynep İdeal'i ise Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Kemal İdeal, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının sabah saatlerinde kardeşini aradığını, ulaşamayınca kendisine haber verdiğini anlattı. Kendisinin de birkaç kez kardeşini telefonla aradığını ancak ulaşamayınca evine gittiğini ifade eden İdeal, çalmasına rağmen cevap alamayınca kapıyı kırıp içerdiği evde kardeşi, yengesi ve yeğenlerini baygın bulduğunu anlattı.