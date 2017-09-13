Yine servis skandalı; İstanbul'da bir çocuk daha serviste unutuldu!

İzmir'in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin’in servis aracında unutularak hayatını kaybetmesinin üzerinden bir ay geçmeden bu kez İstanbul’da benzer bir olay yaşandı. Pierre Loti İlköğretim Okulu'nun servisinde unutulan küçük çocuk Ecrin Lena Şen camlara vurup dışarıdaki bir şahsın yardımı sonucu araçtan çıkabildi.

Milliyet'ten Özay Şendir'in haberi aynen şöyle:

O kadar konuştuk, tartıştık, bir musibet bin nasihatten iyidir diye düşündük ama öyle değilmiş işte.

Manisa’da serviste unutulup ölen küçük Alperen’in çektikleri aklımızdan çıkmazken benzer bir olay İstanbul’da yaşandı.

Hem de İstanbul’un köklü Fransız okullarından biri olan Pierre Loti İlköğretim Okulu servisinde. Ailesi küçük kızlarının yaşadıklarını ve kendilerine söylenenleri sosyal medyada paylaşmış:

Serviste unutulan çocuk, aracın park edildiği yerde camlara vuruyor, çocuğun anlatımıyla “kel bir abi” sesi duyuyor ve dışarıdan çocuğa emniyet kemerini açmayı ve ön tarafa gelip servisin kapısını açmayı tarif ediyor.

Hostese teslim edildi

Çocuk servis dışına çıkıyor, bir süre, o “kel abi” yardımıyla evlerini bulmaya çalışıyorlar, bulamıyorlar.

Sonra döndükleri servis aracının içerisinde bir telefon numarası buluyorlar ve o numarayı arıyorlar.

Telefon konuşmasının ardından çocuk taksiye bindiriliyor ve servisin hostesine teslim ediliyor. Daha vahimi, tüm bu yaşananların ardından çocuğun ne ailesine haber veriliyor ne de başka bir yere.

Çocuk okula da gitmiyor, tüm günü okulun yakınındaki bir büfede patates kızartması yiyerek geçiriyor.

Öğleden sonra, servis, normal saatinde çocuğu eve bırakırken “Kızınız bugün okula gidemedi. Yarın sizi arayacağız” deniliyor sadece.

Olayı sosyal medyada duydum, altına yazılan yorumları okudum.

Ardından okulu aradım hemen, kendimi tanıtıp olayı sordum, bir bey sekreter hanımla görüşmem gerektiğini söyledi, telefon açılmadı, hat aynı beye geri döndü, 5 dakika sonra arayın dendi.

Beş dakika sonra aradığımda aynı kişi bu kez “Burası diplomatik bir misyon, Fransız konsolosluğunu aramanız gerek” dedi.

Konunun Fransız konsolosluğuna gittiğini, okulun diğer velilere yönelik bir açıklama yaptığını falan öğrenmiştim zaten sosyal medyadan.

Fransız konsolosluğunu aramadım zira bu işin diplomatik ya da mantıklı bir savunması olamaz.