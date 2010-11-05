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Dünya

YİNE QANTAS, YİNE ZORUNLU İNİŞ SİNGAPUR (A.A)

05 Kasım 2010 19:00

-YİNE QANTAS, YİNE ZORUNLU İNİŞ  SİNGAPUR (A.A) - 05.11.2010 - Avustralya'nın Qantas Havayolu şirketine ait bir yolcu uçağının daha motor arızası nedeniyle Singapur'a acil iniş yaptığı bildirildi. Yerel bir televizyon kanalı olan Channel 5, Boeing 747'nin kalkışından kısa bir süre sonra Singapur'a dönmek zorunda kaldığını duyurdu.  Motorlardan birinin arızalandığı belirtilen haberde, olaya ilişkin başka bilgi verilmedi. Şirkete ait bir Airbus A380 uçağı da dün motorlarından birindeki arıza nedeniyle Singapur'a zorunlu iniş yapmıştı.

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