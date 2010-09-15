-YİNE PİLOTSUZ UÇAKLA SALDIRI İSLAMABAD (A.A) - 15.09.2010 - Pakistan'da, pilotsuz Amerikan uçağıyla düzenlenen üçüncü saldırıda 11 kişi öldü. Adının açıklanmasını istemeyen Pakistanlı güvenlik yetkilileri yaptığı açıklamada, çarşamba şafaktan önce ülkenin Kuzey Veziristan vilayetinin başlıca şehri Miranşah'ın yakınlarında bulunan Dergah Mandi köyüne pilotsuz Amerikan uçağının, 7 füze attığını ve 11 militanın öldüğünü belirtti. Son SALDIRIDA ölenlerle birlikte, dünden beri pilotsuz uçakla düzenlenen saldırılarda ölü sayısı 26'ya yükseldi. Dün sabah saatlerinde, Amerikan insansız uçağıyla ilk saldırı Pakistan'ın kuzeybatısında düzenlenmiş ve 11 militan ölmüştü. Ardından, akşam saatlerinde Miranşah vilayetinde ikinci saldırı düzenlenmiş ve 4 militan öldürülmüştü. Çarşamba, şafaktan önce üçüncü saldırıda da ise 11 militan hayatını yitirmiş böylece 24 saat içinde 26 militan, pilotsuz Amerikan uçağıyla düzenlenen saldırılarda hayatını yitirmiş oldu. Pakistanlı güvenlik yetkilileri AFP'ye yaptığı açıklamada, öldürülen Taliban militanları arasında, Arap ülkelerinden veya Orta Asya ülkelerinden gelip Taliban'a katılmış olan yabancı militanların da bulunduğunu ifade etti. Sadece ABD ordusu ve ABD istihbaratı CİA'nın elinde bulunan ''Predator'' veya ''Reaper'' türü insansız uçaklar, 12 günde Veziristan'a 12 saldırı düzenledi. Aşiretler bölgesi olarak bilinen Veziristan, El-Kaide terör örgütü ve Afgan Taliban'ına bağlı Pakistanlı Talibanların kalesi olarak biliniyor. Amerikan insansız uçaklarının 3 Eylülden beri Veziristan'ın kuzeyine düzenlediği saldırılarda, çoğu silahlı militan olmak üzere, 68 kişinin öldüğü belirtiliyor.