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Ekonomi

Yine otomotiv, yine işten çıkarma

İsveç'te ekonomik krizden en fazla etkilenen ABD ortaklı otomobil firması SAAB, 750 çalışanını işten çıkardı.

12 Mart 2009 02:00

İsveç'te ekonomik krizden en fazla etkilenen ABD ortaklı otomobil firması SAAB, bu sabah işe gelen 750 çalışanına işten çıkarıldıklarını bildirdi.

İsveç'in Göteborg'a yakın Trollhaettan'daki fabrikasında çalışan 750 çalışan her sabah olduğu gibi bu sabah da işlerine başlamak amacıyla fabrikaya gittiler. İşe başlamalarından bir süre sonra şefleri tarafından çağrılan işçilere, işten çıkarıldıkları haberi verildi.

Bu arada İsveçli diğer bir otomotiv firması Volvo'da işçiler ve üst düzey çalışanlar ile yapılan görüşmeler sonucunda maaşların yüzde 5 oranında düşürülmesi kararı benimsendiği bildirildi.

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