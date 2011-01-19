-YİNE ÖĞRENCİ SERVİSİ YİNE KAZA: 24 YARALI CEYHAN (A.A) - 19.01.2011 - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, öğrenci servisi otobüsüyle akaryakıt tankerinin çarpıştığı kazada 5'i ağır 24 kişi yaralandı. Yumurtalık ilçesi yolunda, Levent Kahraman yönetimindeki Botaş tesislerinden Ceyhan'a gelen 01 VE 808 plakalı öğrenci servisi otobüsü, karşı yönden gelen Mehmet Görmez idaresindeki 42 BVK 06 plakalı akaryakıt yüklü tankerle çarpıştı. Kazada, araçların sürücüleriyle çoğu öğrenci olan yaralılar, Ceyhan'daki Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 24 yaralıdan 2'si öğrenci 5'inin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza sırasında sıkışan otobüs şoförü ve çarpışmanın etkisiyle camdan fırlayıp otobüsün altında kalan kadın yolcu, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 1 saati bulan çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarılabildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü, bir süre kapanan Ceyhan-Yumurtalık yolunun çalışmalar sonrasında yeniden trafiğe açıldığı belirtildi.