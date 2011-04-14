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YİNE ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZASI ŞANLIURFA (A.A)

14 Nisan 2011 12:31

-YİNE ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZASI ŞANLIURFA (A.A) - 14.04.2011 - Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 10'u öğrenci, 13 kişi yaralandı. Taşımalı eğitim kapsamında merkeze bağlı Yardımcı köyü ve çevresinden aldığı öğrencileri Şanlıurfa'daki ilköğretim okullarına götüren Mustafa Yılmaz idaresindeki 63 PR 701 plakalı öğrenci servisi, Yasin Menteş'in kullandığı 63 NP 535 plakalı otomobille Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 20.kilometresinde çarpıştı. Kazada, sürücüler Mustafa Yılmaz, Yasin Menteş, otomobilde bulunan Saliha Menteş ile öğrenciler Hüseyin Özkan, Yusuf Kılıç, Yusuf Çiftçi, Hüseyin Müjde, Hasan Felhan, Mahmut Kırıcı, Fehmi Çiftçi, Mahmut Çiftçi, Serkan Çiftçi ve İbrahim Şahvanlı yaralandı. Ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edilen yaralılar, tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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