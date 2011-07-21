-YİNE MÜSLÜMAN-HRİSTİYAN ÇATIŞMASI KANO (A.A) - 20.07.2011 - Nijerya'nın orta kesimindeki Jos kentinde Müslümanlarla Hristiyanların çatıştığı ve 5 kişinin öldüğü bildirildi. Polisten yapılan açıklamada, genç gruplar arasındaki çatışmalarda 12 kişinin ağır yaralandığı da belirtildi. Çatışmalar, dün gece Angwan Rukuba mahallesinde bir grup Müslüman gencin, Hristiyanlar tarafından Müslüman bir marangozun öldürülmesine öfkelenmesi üzerine başladığı kaydedildi. Jos kentindeki etnik çatışmalarda son yıllarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.