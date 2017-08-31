Yine Metro Turizm; engelli yolcu, minder üzerinde seyahat ettirildi!

Metro Turizm'le Fethiye'den Antalya'ya gitmek isteyen işitme engelli Ayşe Kılıç, "Biletini otobüste alacaksın" denerek bindirildiği araçta minder üzerinde seyahat ettirildi.

"Metro Turizm" daha önce de muavinin, mastürbasyon yaparak kadın yolcunun 'boşalması'yla gündeme gelmişti. Bu olaydan yaklaşık bir yıl sonra yine Metro Turizm'de bir şoför, direksiyon başında mastürbasyon yaparken görüntülenmişti. Ocak 2017'de bir kadın yolcu, muavin tarafından darp edilmişti.

Vatan’da Esra Can Sınav’ın imzasıyla yer alan habere göre; göre, Fethiye’de oturan Ayşe Kılıç, bayram tatili nedeniyle 29 Ağustos’ta Antalya’ya gitmek üzere bilet almak için Metro Turizm’e geldi. Yetkililer genç kadına ‘Biletini otobüse binince alacaksın’ dediler. Otobüse bindiğinde koltukta seyahat edeceğini düşünen Kılıç, araçta beklemediği bir durumla karşılaştı. Koltuklar tamamen doluydu.

Neye uğradığını şaşıran Ayşe Kılıç, durumun düzeltilmesini istedi. Ancak firma yetkilileri kimseyi yerlerinden kaldıramayacaklarını bildirdi. Daha sonra bir minder getiren yetkililer Kılıç’ı buraya oturttu. Minder üzerinde yolculuğunu tamamlayan Ayşe Kılıç yaşadıklarını şöyle anlattı, “Otobüse binince bilet alacağımı ve koltukta seyahat edeceğimi sanıyordum. Ancak uzun süre bekleyip araca bindiğimde tüm yerlerin satıldığını gördüm. Bana bunu daha önceden söyleselerdi o saate kadar beklemezdim. Otobüsün içinde bilet alma tamamen bir kandırmacaymış. Karşı çıktım ama seyahat etmek zorundaydım, başka çarem yoktu. Üç kuruş kazanmak için bu yapılır mı?”