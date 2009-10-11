Yine Maradona mucizesi

'Tanrı'nın eli' değişti!.. Yeni mucize Palermo!... Arjnatin, ölüm-kalım maçında Peru'yu devirmeyi başardı.



Unutulmaz bir çok maçı arşivlenen Maradona'nın bir maçı daha arşivlerdeki yerini aldı!..

2010 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde gecenin maçı Arjantin ile Peru arasında oynandı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Monumental Stadı unutulmaz bir maça daha ev sahipliği yaptı.



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LigTV'nin haberine göre; İlk yarıda beklendiği gibi topa hakim olan takım Arjantin oldu. Ancak Arjantinliler'in beklediği gol bir türlü gelmedi ve ilk devre golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıya da iyi başlayan Tangocular, 48. dakikada Gonzalo Higuain'inle aradığı golü buldu.



Golün ardından takımını geriye çeken ve savunmya takviye yapan Maradona'nın korktuğu 90. dakikada başına geldi. Rengifo'nun golüyle skoru 1-1'e getiren Peru tam istediğini almak üzereydi ki bu kez sahneye 'mucize adam' Palermo çıktı. Maçın 90+3. dakikasında Peru filelerini havalandıran Martin Palermo, hem ülkesinin Dünya Kupası şansını, hem de hocasının koltuğunu sağlama aldı. Boca Juniors forması giyen Palermo, geçtiğimiz hafta oynanan Velez maçında 39 metreden attığı kafa golüyle unutulmayacak bir rekora imza atmıştı.



Golün hemen ardından 90+4'te orta noktaya giden Peru'da Ramize, topu santradan direk kaleye gönderdi. Ancak üst top direkten geldi.



Bu arada karşılaşmanın 75. dakikasından itirabaren başlayan yağmur ve sert rüzgar Buenos Aires'te iki takıma da oldukça zor anlar yaşattı.



Öte yandan Arjantin Teknik Direktörü Diego Maradona'nın golden sonraki sevinci de unutulmazlar arasına girdi. Maradona golü kendi atmışçasına yüzüstü çimlere atlayıp göbeği üzerinde kaydı!



Uruguay da 90'da

Arjantin 2-1'lik galibiyetle grupta bir anda 4. sıraya çıktı. Çünkü, Tangocuların 1 puan önündeki Ekvador, 90. dakika golüyle Uruguay'a 2-1 yenildi. Lugano'nun da oynadığı maçta 67'de Valencia ile öne geçen Ekvador, 69'da Suarez ve 90'da Forlan'ın gollerine engel olamadı. Bu sonuçla Uruguay da 5. sıraya yükseldi, Ekvador ise 6. sıraya indi.



Şili garantiledi

Bu arada Kolombiya'yı deplasmanda 4-2 yenen Şili de ilk 3'ü, yani Brezilya ve Paraguay ile Afrika'ya gitmeyi garantiledi.



Nefes kesecek 2 maç

4 takımın direkt Dünya Kupası'na katıldığı, bir takımın da Kuzey ve Orta Amerika Grubu'nun 4. takımıyla play off oynayacağı Güney Amerika elemelerinde son maçlar öncesi Arjantin 25 puanla 4., Uruguay 24 puanla 5., Ekvador ise 23 puanla 6. sırada. Bu 3 takım önce 4.'lük, olmazsa da 5.'lik kovalayacak.