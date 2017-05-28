Yine Manisa; 70 asker zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında 70 asker "bulantı ve halsizlik" şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan 70 asker akşam saatlerinde "bulantı ve halsizlik" gibi şikayetlerle revire başvurdu.

Burada ilk müdahaleleri yapılan 51 asker, Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

13 asker ise ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 6 askerin hangi hastanede bulunduğuna dair henüz bilgi verilmedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Biçer, Twitter hesabında yaptığı açıklamalarda, hastane koşullarının daha fazla asker için hazırlandığını ifade ederken zehirlenen asker sayısının da artacağının düşünüldüğünü söyledi.

"Etli yemekten kaynaklı bir zehirlenme"

Biçer, besin zehirlenmesine neyin sebep olduğu hakkında ise "Askerlere akşam yemeğinde etli sebze yemeği ve pilav verilmiş. Yine etten kaynaklı bir vaka. Salmonella bakterisi; hayvan, kesilme anından itibaren hijyen kurallarına uymadan saklanıp pişirilmediğinde hastalığa yol açıyor. Neden bu. Askerlerin şikayetleri Manisa'daki kışladaki askerlerin şikayetleri ile aynı. Akşam yemeğinde yenen etten sonra başlayan bulantı ve ağrılar" dedi.

Yine Manisa'da 3 gün önce 1049 asker zehirlenmişti

25 Mayıs'ta Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı’nda gıda zehirlenmesi şüphesiyle 1049 asker hastaneye kaldırılmış, Er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Batı Kışla’da başlayan rahatsızlıkların Doğu Kışla’da görüldüğünü ve bakteriyel enfeksiyonun meydana geldiğini duyurmuştu.