-YİNE KAZA, YİNE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÖLDÜ NİĞDE (A.A) - 10.12.2010 - Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti. Bir ilköğretim okulunda öğretmen olarak görev yapan Hasan A'nın kullandığı 51 HA 616 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ekin Sağdıç'a çarptı. Niğde Devlet Hastanesine kaldırılan Niğde Üniversitesi İşletme Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ekin Sağdıç (19), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrasında, arkadaşlarının öldüğünü haber alan Niğde Üniversitesi öğrencileri ve öğretim elemanları hastanenin acil servisi önünde toplandı. Hastane önüne gelen genç kızın ailesi ve yakınları da sinir krizi geçirdi. Ekin Sağdıç'ın cenazesi, otopsi yapılmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Mersin'e götürüldü.