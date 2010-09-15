-YİNE KAÇAK OCAK ZONGULDAK (A.A) - 15.09.2010 - Zonguldak Valisi Erdal Ata, özel maden işletmesine ait sahada yer alan ocaktaki patlamayla ilgili, ''Patlama, emniyetin 2009'da kapattığı kaçak ocakta meydana geldi'' dedi. Vali Ata, yaptığı açıklamada, Gelik beldesindeki Ayiçi mevkisinde maden ocağında meydana gelen patlamanın, büyük ihtimalle grizudan kaynaklandığını ifade etti. Patlamada yaralanan 3 işçiden 2'sinde ileri derecede yanık oluştuğuna dikkati çeken Ata, ''Ağır yaralanan 2 işçi, ambulans helikopterle sevk edilecek'' diye konuştu. Vali Ata, şunları söyledi: ''İşçileri yanık tedavi merkezi olan hastaneye sevk etmek için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter istendi. Helikopter bir saate kadar burada olur. Diğer işçinin tedavisinin kentte yapılabileceği bildirildi. İl Sağlık Müdürlüğü, yanık tedavi merkezi yerlerle irtibat kuruyor. En yakın Kocaeli olduğundan buraya sevk gerçekleşebilir.'' Vali Ata, madende mahsur kalan işçi olup olmadığına yönelik henüz bilgi aktarılmadığını, polis ekiplerinin ocakta çalışma yapacağını belirtti. Patlamada yaralananlardan Ahmet Bilgin'in (32) durumunun iyi olduğu, Erol Azaklıoğlu (29) ve Mutlu Çolakoğlu'nun (19) başka hastaneye nakledileceği öğrenildi.