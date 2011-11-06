Yine kaçak kesim yaptılar

T24 - İstanbul’un bazı semtlerinde, belirlenen yerlerin dışında kurban kesimi yapıldığı görüldü.





İstanbul'un bazı semtlerinde belirlenen yerlerin dışında kurban kesimi gerçekleştirildi.



Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen bazı vatandaşlar, sokak araları ve park alanlarında kesim yaptı. Belirlenen yerlerin dışında kesim yapılması, görüntü ve çevre kirliliğine yol açtı.



Kurbanlarını kendileri kesmeyi tercih eden vatandaşlar, hayvanın yatırılması ve bağlanması sırasında zor anlar da yaşadı. Bazı ''acemi kasaplar'' hayvanların uzun süre can çekişmesine neden oldu. Bazı kurban kesimleri ve hayvanların derilerinin yüzülmesi sırasında, çocukların da ailelerinin yanında olduğu gözlendi.



Kurbanlarını belediyeler tarafından kurulan modern kesim merkezlerinde kestirenler ise hizmetten memnundu.



Bu yurttaşlardan Mehmet Düşer, kurban alımını son güne bıraktığını belirterek, şöyle konuştu:

''Kamyon şoförü olduğum ve uzun yol çalıştığım için kurbanı ancak son gün alma imkanı buldum. Belediyelerin kurduğu bu kesim yerlerinden çok memnunuz. Bir tarafta hayvanı satın alıyorsunuz, diğer tarafta en modern şekilde kesim yaptırıyorsunuz. Üstelik hiç sıra da beklemiyorsunuz. Eskiden rezillik diz boyuydu. Sokak ortasında, sağda solda kesiyorduk. Geçen yıl da burada kestirdik. Vatandaş elini bile sürmüyor, bıçağını bile bilemiyor. Her şey hazır halde önümüze geliyor. Eskiden elimizi, ayağımızı kesiyorduk. Şimdi bilen kişiler yapıyor.''



İbrahim Nalbant ise kendisinin kasap olduğunu ancak kurbanını kestirmek için belediye tarafından tahsis edilen modern kesim merkezlerini tercih ettiğini vurgulayarak, ''Eskiden mahalle aralarında kesiliyordu. Ben de o mahalle aralarında çok kesim yaptım. Çok sıkıntı ve pislik oluyordu. Bu sistem dört dörtlük. Süper bir hizmet Avrupa'ya yakışan bir sistem'' diye konuştu.

Kurban satışları son günde de devam etti



Ali şimşek, kurban alımını özellikle son güne bıraktığını ifade ederek, ''Son günlerde fiyatlar iyice düşüyor. Çünkü satıcılar 'elimizde kalmasın bir de tekrar götürmeyelim' diye oldukça iyi indirim yapıyorlar'' dedi.



Sistemin oldukça modern olduğunu, hızlı çalıştığını ancak hijyeni yeterli bulmadığını, hijyene daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Mahmut Yıldırım da, şunları kaydetti:



''Kurbanını bir hafta önce aldık. Özelikle son günlere bıraktık zira fiyatlar gerçek anlamda son zamanlara doğru belirleniyor ve oturuyor. İlk günlerde satıcılar fiyatları çok şişiriyor. Mesela ben çok iyi indirim yaptırdım. İndirimlerin yüzde 60-70'e düştüğünü söyleyenler var.''



Kars'tan küçükbaş hayan getiren Ahmet Ünlü'de ''20 gündür İstanbulda'yız. 30 tane küçükbaş hayvan getirmiştik. 15 tanesini sattık. Yarısı elimizde kaldı. Satışlar umduğumuz gibi gitmedi. Elimize geçen para çektiğimiz eziyete değmedi'' dedi.



Kesim merkezinde çalışan görevlilerden de Erhan Çalışkan ise bayram da çalışmaktan şikayetçi olmadığını, kutsal bir görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.