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Yine iş kazası; üzerine mermer blok düşen işçi hayatını kaybetti!

Antalya'da çalıştığı mermer ocağında üzerine mermer düşen İbrahim Çingilt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

04 Ekim 2016 01:23

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde çalıştığı mermer ocağında üzerine mermer blok düşen, evli ve 1 çocuk babası İbrahim Çingilt hayatını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre olay, dün öğle saatlerinde Antalya Korkuteli İlçesi, Taşkesiği Mevkii'nde bulunan mermer ocağında meydana geldi. 

Mermer ocağında çalışan 25 yaşındaki İbrahim Çingilt'in üzerine, yukarıdaki ocaktan çöp konteyneri büyüklüğünde mermer düştü. Mesai arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Çingilt, çağrılan ambulans ile önce Korkuteli Devlet Hastanesi'ne, daha sonra sırasıyla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Çingilt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından İbrahim Çingilt’in cenazesi, toprağa verilmek üzere Manisa’nın Demirciler köyüne gönderildi.

 

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