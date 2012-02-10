-Yine hak etmediğimiz bir sonuç aldık SİVAS (A.A) - 09.02.2012 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Sivasspor karşısında buldukları pozisyonları değerlendiremediklerini ve bu nedenle kendi cezalarını kendilerinin kestiğini belirterek, ''Son maçta olduğu gibi yine hak etmediğimiz bir sonuç aldık'' dedi. Carvalhal, 1-1 sona eren maçın ardından yaptığı açıklamada, ''Son maçta olduğu gibi yine hak etmediğimiz bir sonuç aldık, sözlerime böyle başlamak istiyorum'' ifadelerini kullandı. Maçın ilk yarısında çok iyi oynadıklarını, gol pozisyonları bulduklarını, ancak bunları golle sonuçlandıramadıklarını vurgulayan Carvalhal, ''İlk yarıyı başarılı geçirdik, iyi bir şekilde oynadık ve gol atmadan önce de 3-4 tane çok net pozisyonlar yakaladık. Bunları gole çevirseydik, skor ciddi bir şekilde farklı olacaktı'' diye konuştu. Golü attıktan sonra da yine birkaç pozisyon yakaladıklarını anlatan Carvalhal, şöyle konuştu: ''Bunlar da net gol pozisyonlarıydı. Bizim defansif organizasyonumuz çok güvenli, sağlam bir şekildeydi ve rakibe pek pozisyon da vermedik. İkinci yarının ilk 30 dakikasında yine aynı şekilde devam etti. Bu 30 dakika içinde yine net pozisyonlar bulduk, atacağımız gollerle maçı o anda artık bitirebilirdik. Defansta da aynı şekilde çok güvenli bir şekilde oynadık.'' Son 15 dakikada ise oyunun biraz değiştiğini, rakibin uzun toplarla ceza alanlarına girdiğini dile getiren Carvalhal, defans güvenliğini elden bırakmamaya çalıştıklarını söyledi. -''Kendi cezamızı kendimiz kestik''- Sivasspor'un baskı kurduğu anlarda atağa çıkmak için daha fazla boşluk oluştuğunu ifade eden Carlos Carvalhal, bu anlarda atağa çıkmak için bir çok şans bulduklarını bildirerek, ''Bu ataklar sonucunda goller de atabilirdik, devamlı kaleciyle karşı karşıya kaldık. Hatta bazı pozisyonlarda son pası iyi yapabilsek orada da çok ciddi pozisyonlar yakalayacaktık ama ikinci golü atamadık. Golden önce olan pozisyonda bir oyuncumuzun hatası nedeniyle rakibe ciddi bir pozisyon verdik. Daha sonrasında gelen bu golü de dünyada kimse kontrol edemez. Çünkü, ceza sahasına çok uzaktan, çok güzel şutla gelen bir gol. Kendi cezamızı kendimiz kestik diyebilirim. Bu kadar fazla pozisyona sahip olduktan sonra bunları değerlendirebilseydik, hiçbir şekilde bunları burada konuşuyor olmayacaktık'' şeklinde konuştu. Genel anlamda bakıldığı zaman defansif olguyu çok iyi ve güvenli bir şekilde yaptıklarını ifade eden Carvalhal, Sivasspor karşısında Fenerbahçe maçına oranla daha başarılı bir oyun sergilediklerini belirterek, ''Son maçın üzerinde daha da iyi oynadığımızı, bir adım daha öne attığımızı ve biraz daha geliştirdiğimizi söyleyebilirim'' şeklinde konuştu. -''Sıkıntıları hiçbir zaman mazeret olarak görmedim''- Beşiktaş'ın ligde 15 maçlık yenilmezlik serisinin ardından 4 maçtır kazanamadığını anımsatan bir basın mensubunun, ''4 maç üst üste kazanamamak Beşiktaş tarihinde çok fazla olan bir şey değil, bu kadar sert düşüşü neye bağlıyorsunuz'' şeklindeki sorusu üzerine Carvalhal, şu yanıtı verdi: ''Genel olarak tabii ki bazı sıkıntılar yaşadık, ancak ben bu sıkıntıları hiçbir zaman mazeret olarak görmedim. Çünkü, benim işim mazeret üretmek değil, benim işim bu sorunlarla karşı karşıya gelip, bunları anlayıp, bunların üzerine kendimizi nasıl geliştirebiliriz ya da bu sorunları nasıl aşabiliriz anlamındadır. Benim de görevim, sıkıntı çektiğimiz de devamlı öne bakarak, cesur bir şekilde oyuncularıma bu cesaretimi vererek, neleri daha iyi yapmamız gerektiğini ve nerede sıkıntı yaşadığımızı iyi analiz edip, bunları iyileştirme adına yapmaktır. Mazeret çıkarmak isterseniz, her zaman mazeret çıkarırsınız. Ama ben her zaman olduğu gibi, bunlardan ders alıp, bunları göz önünde bulundurup, daha iyi neler yapabiliriz diye bakıyorum.'' Tanju'nun bugün sahada çok iyi bir performans gösterdiğini ve iyi oynadığını belirten Carvalhal, ''Devamlı oyuncularımızı geliştirerek bu yolda devam etmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz play-off'a kalmak. Bu az sıkıntıyla olur, çok sıkıntıyla olur ama bu play-off olacak'' ifadelerini kullandı. Mehmet Akyüz'ü ''kurtarıcı'' olarak neden geç oyuna aldığının sorulması üzerine de Carvalhal, hatalarının son vuruş eksikliği ve son pasları iyi verememek olduğunu söyledi. Maça bakıldığı zaman iki hatalarının olduğunu savunan Carvalhal, birincisinin girdikleri pozisyonları değerlendirememek, ikincisinin ise kimsenin kontrol edemeyeceği şuta engel olamamak olduğunu da sözlerine ekledi.