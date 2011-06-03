-YİNE GÖÇMEN TRAJEDİSİ CENEVRE (A.A) - 03.06.2011 - BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Libya'daki çatışmalardan kaçanları taşıyan bir geminin dün Tunus açıklarında batmasından sonra yaklaşık 150 cesede ulaşıldığını bildirdi. BMMYK sözcüsü Adrian Edwards, Cenevre'de yaptığı açıklamada, cesedi bulunanlar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun olduğunu bildiklerini söyledi. Yaklaşık 850 kişiyi taşıdığı tahmin edilen gemideki 578 kişinin kurtarıldığını belirten BM örgütü, kurtarılanların yardım ve danışmanlık hizmetleri alacakları mülteci kamplarına götürüldüğünü açıkladı. Akdeniz'de dün geminin batmasından sonra yaklaşık 250 kişinin kayıp olduğu kaydedilmişti.