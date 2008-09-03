Yine göçmen trajedisi

Afrika'nın kuzey kıyılarından İspanya'ya kaçak göçmen akınında yeni bir dram yaşandı. İspanyol jandarmasından yapılan açıklamaya göre, Kanarya Adaları kıyıları gelen bir tekneden 13 kişinin cesedi çıktı.

Açıklamada, kıyıya ulaşmaya çalışan, içinde 59 kaçak göçmen bulunan bir teknenin durdurulduğu, teknedekilerden 2'si kadın 13 kişinin öldüğünün tespit edildiği belirtildi. Adeta balık istifi gibi göçmenle dolu teknede ölenlerden bazılarının cesetleri, teknedeki su birikintisinin içinde bulundu.

Yetkililer, 46 kişinin karaya çıkarıldığını, sağlık durumu ağır olan birinin hastaneye kaldırıldığını söylediler.



Her yıl binlerce Afrikalı deniyor

Her yıl binlerce Afrikalı, daha iyi bir hayata kavuşma umuduyla, insan kaçakçılarına adam başı binlerce dolar para ödeyerek tıklım tıklım dolu teknelere binip Avrupa'ya kaçak giriş yapmaya çalışıyor. Ancak bunların büyük bölümü ya sınırlarda yakalanıyor ya da seyahat sırasında kötü koşullar nedeniyle veya boğularak can veriyor. (Tempo24)