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Dünya

Yine Eyyafyallayökül vakası yaşanır mı?

İzlanda'nın en aktif volkanı olarak bilinen Grimsvötn yanardağı yeniden faaliyete geçti.

23 Mayıs 2011 03:00

T24 - İzlanda'nın en aktif volkanı olarak bilinen Grimsvötn yanardağı yeniden faaliyete geçti. Volkandan çıkan kül bulutları, ülkenin hemen her yerini kapladı, yurtiçi uçuşları ise iptal edildi. Uzmanlara göre kül bulutları İzlanda dışında başka bir ülkeyi etkilemeyecek.

Bir yılın ardından yeniden kabus geri döndü.

İzlanda'da geçen yıl faaliyete geçen Eyyafyallayökül yanardağı sonrası bu kez Grimsvötn volkanı harekete geçti, ortalığı kül bulutu kapladı.

Ülkenin en aktif yanardağı Grimsvötn'den çıkan bulutlar 20 km yüksekliğe ulaştı.

Grimsvöth yanardağı ülkenin güneydoğusunda yerleşimin olmadığı bir yerde ama etkisi ülkenin hemen her yerinde.

Yanardağın çevresindeki 220 kilometre çapındaki bölge, uçuşa yasak bölge ilân edildi, yurtiçi uçuşları iptal edildi.

Kül bulutlarının yönüne gelince. Şimdilik Avrupa'ya doğru değil, tersine Grönland'a ilerliyor.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında patlayan Eyyafyallayökül yanardağı sonrasında atmosfere yayılan kül tabakası tüm Avrupa'da uçuş trafiğini etkilemiş, yaklaşık 10 milyon kişi uluslararası havaalanlarında mahsur kalmıştı.

Uzmanlara göre 1922 ile 2004 arasında 9 kere patlayan Grimsvötn'ün kül püskürtmesi yaklaşık 4 gün sürecek.

Ancak başka bir ülkeyi de etkisi altına almayacak.

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