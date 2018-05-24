Yine erken seçim çağrısı yapmıştı | Bahçeli: 2001'de hedef Ecevit'ti şimdi Erdoğan

Cumhurbaşkanının af yetkisinin olduğunu hatırlatan Bahçeli, "Bende olsa şimdiye kullanmıştım" dedi. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ile ilgili olarak da "Bağımsız bir kurum olarak çalışır, öncelikli tedbirlerini alır ve Türkiye’de fiyat istikrarını sağlayarak enflasyonun tırmanışını önler, istikrarlı bir yapı ortaya koyarsa bu onun görevidir. Buna da siyasiler kendi çıkarları için aşırı derece müdahalede ederlerse yazık ederler" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıc ı için Erdoğan'dan herhangi bir talepte bulunmadığını söyledi. Dolardaki hareketlenmeyi değerlendiren Bahçeli, "Erdoğan'a bir husumeti geliştirme noktasında çaba var. Netice itibarıyla gele gele şimdi ekonomiye geldiler. 2001'deki hedef Ecevit'ti, şimdi Erdoğan. Aynı senaryo, hedefler farklı. Siyasiler çıkarları için müdahale ederlerse yazık ederler. Merkez Bankası'nın görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. " dedi.

MHP’yi izleyen gazetecilerle dün akşam iftarda bir araya gelen Bahçeli, organize suç örgütü lideri Çakıcı ile ilgili şunları söyledi:

"Ben hastaneyi ziyaret ettim. Uzun yıllardır cezaevinde bulunan bir arkadaşımız hastalandığı için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne alınmış. Duyar duymaz ziyaretine gittim. Değişik cezaevlerinde ağır şartlarda mahkumiyet hayatı olan bir şahsiyet. Hastalığını ciddiye almak ve gerekli tedbirleri geliştirmek lazım. Orada doktor arkadaşlardan aldığım bilgiye göre elden gelen gayret gösteriliyor ama hastalığın ciddi olduğu ifade ediliyor. Dikkate almak lazım. Selahattin Demirtaş kadar suçlu değil. Beş tane siyasi parti kuyruk oldu, dışarı çıkarmak için gayret gösteriyorlar. Yani onlar tartışılmıyor da Alaaddin Bey niye tartışılıyor? Biz Alaaddin Bey ile beraber kader kurbanlarını da gündeme getiriyoruz. Alaaddin Beyin bir yönüyle vatan millet için verdiği mücadeleler var. Bilen bilir. Devleti yönetenler de bilir başkaları da bilir. Şimdi devlete ihanet edenleri adaylık için cezaevinden alacaksın, rahatsızlığı nedeniyle önemli sıkıntılar çekmeye başlamış bir şahsı cezaevinde mahkum tutacaksın… Bunu hiç dikkate almadan mafya diyeceksin. Nerede diğer mafyalar? Bu konular üzerinde samimi ve dürüst olmak lazım.

"Cumhurbaşkanından bugüne kadar ben herhangi bir talepte bulunmadım. Yetkisini kullanma iradesi kendisindedir. Bu yetkiyi hatırlatmaya da gerek yok. Ama cezaevinde ağır şartlarda bulunan ve uzun yıllar cezaevinde zulüm görmüş veya çile çekmiş bir kişiyi dikkate alacak bir insani yaklaşımın da olması lazım. Biz kimseye ‘Şunu şöyle yapın’ demeyiz. Cumhurbaşkanın yetkisi var. Yetki bende olsa şimdiye kullanmıştım. Bunu da söylüyorum. Tespih hediye ettim. Tespih cezaevinde iyi çekilir (gülüyor). Benim ülküdaşım o.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun aktardığına göre Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Merkez Bankası’nın (MB) görevi var. Faizleri kontrol altına alıp fiyat istikrarını sağlamakla görevli. İkinci bir görevi yok Merkez Bankası’nın. Ama MB bağımsız mı olacak, olmayacak mı bunlar tartışılıyor. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamakla görevli. Sağlamadığı taktirde diğer unsurların hepsi bütün sektörler itibariyle sallanır. Bunun bağımsızlığı olur mu? Türkiye’de fiyat istikrarını sağlamayacaksın ama adı bağımsız olacak. Böyle şey olmaz. MB bağımsız bir kurum olarak çalışır, öncelikli tedbirlerini alır ve Türkiye’de fiyat istikrarını sağlayarak enflasyonun tırmanışını önler, istikrarlı bir yapı ortaya koyarsa bu onun görevidir. Buna da siyasiler kendi çıkarları için aşırı derece müdahalede ederlerse yazık ederler."