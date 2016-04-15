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Bir ay önce şiddet gördüğü eski nişanlısından kadına silahlı saldırı!

Kadın, sığınma evine yerleştirilerek koruma altına alınmıştı

15 Nisan 2016 00:42

Yenibosna'da 17 Mart’ta evini silahla basan eski nişanlısının şiddetine maruz kalan ve komşusunun yardımıyla evinin balkonundan diğer balkona geçerek kurtulan B. E. adlı kadın yine  aynı kişi tarafından saldırıya saldırıya uğradı. Eski nişanlı Levent Keskin, genç kadın ile yanındaki kişiyi silahla vurup yaraladıktan sonra kaçtı. 

17 Mart'ta meydana gelen ilk olayda, silahla B.E.’nın Yenibosna'daki evine giren Levent Keskin'in genç kadını dövdüğü, yanında getirdiği işkence aletleriyle 3 saat boyunca işkence yaptığı öne sürülmüştü. B.E., olayı duyan komşularının yardımıyla balkondan balkona atlayarak kurtulmuş, daha sonra sığınma evine yerleştirilerek koruma altına alınmıştı. 

Hürriyet’in haberine göre, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde evlerine gitmek için yola çıkan 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Ergün Gönültaş'ın el, bacak ve göğsüne 3 kurşun, B. E.’nın ayağına da tek kurşun isabet etti. Yaralılar ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Saldırganın, B. E.’nın eski nişanlısı Levent Keskin olduğu tespit edildi. Polis, olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

 

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