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Dünya
Deutsche Welle

Yine en güçlü kadın Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel üst üste altıncı kez Amerikan Forbes Dergisi tarafından Dünyanın En Güçlü Kadını seçildi. Hillary Clinton, Angela Merkel'i Forbes'daki tahtından edemedi.

07 Haziran 2016 17:46


Ünlü Amerikan Dergisi Forbes bu yıl da son altı yılda olduğu gibi Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Dünyanın En Güçlü Kadını seçti. ABD Başkanlık yarışında Demokratların aday adayı Hillary Clinton aynı listede ikinci sırada. Dergi geçtiğimiz yıl, Clinton'ın Merkel'i koltuğundan edebileceğini yazmıştı.

Forbes Merkel'in yeniden Dünyanın En güçlü Kadını seçilmesinin nedeni olarak Merkel'in son yıllardaki siyasi başarılarını gösterdi. Dergi, internet sitesinde Angela Merkel'in AB'de köklü ekonomik ve siyasi sorunların üstesinden gelebilecek buna karşı koyabilecek başlıca isim olduğunu vurguladı.

Forbes, Merkel'in AB ve ekonomi politikalarının yanı sıra mülteci krizindeki tutumunu da takdir edici buldu. Dergi "Son yıllarda Almanya'nın sınırlarını Suriye ve diğer Müslüman ülkelerden gelenlere açtığında Merkel gücünü en alışılmadık bir jeopoltik startejiyle kullanma kararı aldı: İnsaniyet." diye yazdı.

Dergi 2004 yılından beri en güçlü kadınları seçiyor. O günden beri yedi kadın en güçlü yüz kişi listesinde kalmayı başardı. #4befc1035396 #.

Bazı seferlerinde bikinili hosteslerin görev yaptığı Vietnamlı ucuz havayolu şirketi Vietjet'in kurucusu Nguyen Thi Phuong Thao de bu listeye yeni giren isimlerden.

Angelina Jolie ya da Taylor Swift gibi yıldızlarsa bu yılki listede yer almıyor. Merkel'in yanı sıra birçok kadın politikacı da listede yer alıyor. İskoçya'nın ilk kadın bakanı Nicola Sturgeon ve Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen de bu isimler arasında.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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