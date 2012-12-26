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Beş ilde elektrik kesintisi

İstanbul başta olmak üzere Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Bartın'da elektrik kesintisi yapılacak

26 Aralık 2012 14:00

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları nedeniyle 27 Aralık'ta,  İstanbul'da Arnavutköy, Zeytinburnu, Şişli ve Fatih ilçelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

09.00 ile 15.00 saatleri arasında Arnavutköy'ün Karaburun Köyü, Yeniköy, Durusu Mahallesi Çınardere mevkisine, 02.00 ile 07.00 saatleri arasında Zeytinburnu'nun Seyitnizam Mahallesi Akevler Sitesi, Titizler Tekstil, G/18, G/14 sokaklar ve civarına, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında Şişli'nin Büyükdere Caddesi, Mithat Ünlü Sokak, Kore Şehitleri Caddesi ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Elektrik kesintisi yapılacak diğer bölgeler, şu şekilde: Fatih'te, 08.00 ile 16.30 saatleri arasında Yedikule Mahallesi Hacı Ehvaddin, Yedikule İstasyonu ve Yedikule caddeleri, Yedikule Meydan, Kalaycı Bedri, Cami, Kürkçü Hamamı ve Tütüncü Rasim sokaklar ile Kıyakçı Hasan Çıkmazı ve civarı, 07.00 ile 16.30 saatleri arasında, Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi, Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi, Ağababa Sokak ve aralığı, Yeşil Tulumba, Mimarbaşı, Çukurçeşme ve Selimpaşa sokaklar ile civarı.


4 ilde daha elektrik kesintisi yapılacak
 

EnerjiSA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında 28 Aralık Cuma günü de Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Bartın'da bazı cadde, mahalle ve sokaklara, belirli saatlerde elektrik kesintisine gidilecek.

Açıklamaya göre, Ankara'nın, Çankaya, Mamak, Şereflikoçhisar, Polatlı, Nallıhan, Haymana, Sincan, Çankırı'nın Merkez ile Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Zonguldak'ın Ereğli ve Bartın'ın merkez ilçelerindeki bazı mahalle ve sokaklara belirli saatler arasında elektrik verilemeyecek.

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