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Spor

Yine doping: Antalya'daki Avrupa Halter Şampiyonası İsveç'e verildi

Şampiyona, aynı tarihlerde İsveç'te düzenlenecek

15 Ekim 2017 17:23

Antalya'da gerçekleştirilmesi planlanan Avrupa Halter Şampiyonası organizasyonu, 'doping' gerekçesiyle Türkiye'den alınarak İsveç'e verildi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da toplanan Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Yönetim Kurulu, Türkiye Halter Federasyonu ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından şampiyonanın İsveç'te yapılmasına karar verdi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, EWF Yönetim Kurulu'na yaptıkları başvurunun gerekçesini şöyle anlattı:

"Evet bu şampiyona Antalya'da yapılacaktı. Ancak ülkemize son verilen doping cezası nedeniyle bunun imkansız olduğunu yönetim kurulu üyelerine aktardık. Onlar da bizim gerekçelerimizi haklı bularak Avrupa Şampiyonası'nın İsveç'te yapılmasını kararlaştırdı."

Türkiye doping yüzünden 1 yıl men almıştı

2018 Avrupa Halter Şampiyonası'nın, daha önce 23 Mart-1 Nisan'da Antalya'da düzenlenmesi planlanmıştı. Uluslararası Halter Federasyonu, Kosova'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Şampiyonası sırasında yaptığı toplantıda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkeye müsabakalardan 1 yıl süreyle men cezası vermişti.

Şampiyona aynı tarihlerde İsveç'te düzenlenecek.

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